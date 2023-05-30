بعد اقتناصه جائزة الدولة التقديرية.. إسهامات فنية وإنسانية لا تُنسى لـ هاني شنودة في الوطن العربي

كرمت وزارة الثقافة المصرية رحلة فنية طويلة للموسيقار هاني شنودة، إذ منحته وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني وسم وجائزة الدولة التقديرية لعام 2023.

الموسيقار هاني شنودة

وتعتبر رحلة هاني شنودة في عالم الموسيقى المصرية واحدة من أبرز أيقونات الموسيقى المصرية الحديثة، حيث إن إسهاماته غيرت من شكل الأغنية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي وما زالت تغير، فكان صاحب أول فرقة موسيقية حديثة تغني باللهجة المصرية وهي فرقة المصريين بالإضافة إلى دوره في اكتشاف وتأسيس تجربة عدة نجوم ونجمات كبار كـ منير وعمرو دياب وأنغام.

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ولد هاني شنودة بطنطا بالمملكة المصرية عام 1943م تخرج في كلية الموسيقى عام 1966م وبعد ذلك التحق بالمعهد العالي الموسيقي "الكونسيرفتوار".

وكانت بداية عشقه للألحان والفنون من خلال الموالد ومنها؛ السيد البدوي ومولد الشيخة صباح، ومولد سيدىالرفاعي وحلقات الذكر.

فرقة المصريين

يقول هاني شنودة عن فرقة المصريين أول فرقة موسيقيه له إن الفكرة أساسًا يعود الفضل لتكوينها للكاتب العالمي نجيب محفوظ والتي استمرت لفترات طويلة، أنجبت خلالها أجيالًا متعاقبة من المطربين والمطربات.

فبعد التخرج يقول هاني "اشتركت مع مجموعة من الشباب، وعزفنا بعض المقطوعات الغربية والأغاني الغربية، وتجولنا بهذه الفرقة للعديد من الدول مثل لبنان وسوريا وكنا ندعو من خلالها كبار المطربين لأن ينظروا إلينا ويروا هذه الموهبة، وذات يوم حضر إلينا الأديب نجيب محفوظ وقتها كان يعمل بمجال الصحافة وسألني عن الموسيقى والفقرات التي نعزفها، وكنا وقتها نقدم مجموعة من الأغاني العالمية كالإيطالية والأسبانية والفرنسية وقال لي لماذا لا تقدم مثل هذه النوعية بالعربية، وبإجماع قلنا له العربي مش عاجبنا فقال لنا من أي ناحية، فقلت له المقدمات طويلة والأغنية ليس بها بناء هارموني وفيها إعادات وزيادات.

ثم قمنا بعدها بعمل أغانٍ عربية إلى أن جاءني ذات يوم كل من شوقي حجاب وعبد الرحيم منصور وطلبوا مني عمل ألبوم غنائي لمحمد منير وهو علموني عينيك ولكنه فشل بسبب قيام الشركة بنقل الأغاني من الأسطوانة إلى الكاسيت الذي لم يكن منتشرًا في ذلك الوقت، من هنا طرأت على فكرة تكوين فرقة موسيقية، وشاركوني من قاموا بعزف الألبوم الأول لمنير والسبب الثاني لفشل الألبوم عدم شهرة منير في ذلك الوقت

بعدها قمنا بعمل الألبوم الأول لفرقة المصريين وهو “بحبك لا”، وحقق نجاحا كبيرا لأن هذه الأغاني كانت جديدة على الجمهور ولم يقدمها أحد من قبل، ثم قامت الشركة التي قامت بإنتاج الألبوم الأول “علموني عينيك” لمنير بعمل ألبوم ثاني بعنوان بنتولد وهذا الألبوم كان سبب شهرة منير، وحقق مبيعات أكثر من 40 ألف نسخة، بعدها تشجعت الشركة وقامت بطرح الألبوم الأول لمنير وهو “علموني عينيك” مرة ثانية بالأسواق، وحقق نجاحًا كبيرًا ثم ذلك الوقت وجاء تكوين الفرقة في 8 ديسمبر عام 1977م بعدها انتشرت باقي الفرق مثل الفور إم - الأصدقاء - النهار وطيبة ثم سجلت بعدها أكثر من 128 فرقة بجمعية المؤلفين والملحنين وحتى لا أنسى يوم تكوين الفرقة قمت بتلحين يوم 8 ديسمبر وغنتها الفرقة بعد ذلك بعدها توالت الأعمال وتعددت الألبومات وتطرقت في هذه الألبومات لمفردات جديدة لم تخطر على بال أحد واستعملت الهارموني والكونتربونت وقدمت البناء الصحيح للأغنية كالاعتماد على الهارموني غير المبني على المونفونيك بمعنى أنها لم تكن أحادية الصوت، وإنما توزعت في الأصوات وقد أضافت الفرق كثيرًا للأغنية والموسيقى".

وكانت الفرقة تتكون وقتها من إيمان يونس وتزوجت وسافرت، بعدها جاءت منى عزيز وتحسين يلمظ وممدوح قاسم ثم سافرت منى إلى سويسرا وتوفي تحسين يلمظ وصلاح جاهين وعبد الرحيم منصور وكل ذلك كان من أسباب عدم استمرارية الفرقة، وأحسست بعدها أن جزءًا كبيرًا مني مات، وأردت أن أترك نجاح الفرقة الذي حققته في هذه الفترة كما هو وباسم من قاموا به وهم المصريين.

و يعتبر هاني شنودة أول من قدم محمد منير حيث لحن له أربع أغانٍ في أول ألبوماته (علموني عينيك) وقام بتوزيع أغاني الألبوم كاملًا، كما لحن له في الألبوم الثاني (بنتولد) ثمانية أغانٍ ووزع الألبوم كاملًا.

اكتشف عمرو دياب في إحدى حفلات فرقة المصريين في بورسعيد وأقنعه بنزول القاهرة ودراسة الموسيقى وقدمه للجمهور في ألبوم (يا طريق) حيث لحن له أربع أغانٍ ووزع جميع الأغاني كما عرف عمرو بالعديد من الشعراء والملحنين مثل صلاح جاهين وعبد الرحيم منصور وشوقي حجاب وعزيز الناصر.

كما لحن هاني شنودة العديد من الأغاني الجميلة لنجاة الصغيرة مثل بحلم معاك وأنا بعشق البحر ولفايزة أحمد مثل هدى الليل ووزع أغاني دنيا جديدة وعلى وش القمر.

كما قام بوضع الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام المصرية في السينما المصرية أشهرها المشبوه والحريف وغريب في بيتي والغول والأسطى المدير.. وغيرها الكثير.