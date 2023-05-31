ماهر همام: مباراة الوداد تحدد مصير كولر مع الأهلي، العامري فاروق الأقرب لخلافة الخطيب.. وأبو ريدة بإمكانه تكرار تجربة لقجع مع المغرب (حوار)

ماهر همام نجم النادي الأهلى السابق فتح قلبه لفيتو في حوار خاص تحدث فيه عن رأيه في مباراتى المارد الأحمر أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومن الأقرب لخلافة الخطيب في رئاسة القلعه الحمراء والأنسب لقيادة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.



في البداية حدثنا عن رأيك في مباراتى الأهلي أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ؟



قمة عربية وافريقية كبيرة ينتظرها جميع الجماهير لكن أرى أن الأهلى هذا الموسم في حالة فنية مميزة تحت قياده السويسري مارسيل كولر الذي نجح في تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وأتصور أن فرص الأهلى أكبر لتحقيق الفوز والتتويج بكأس أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

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برأيك ماذا يحتاج الأهلى لعبور الوداد؟

الأهلى يحتاج إلى التوفيق في مباراة الذهاب وتحقيق الفوز مريح في لقاء الذهاب بهدفين على أقل تقدير حتى يؤمن حظوظه في مباراة الإياب بالمغرب والتى سوف تكون صعبة للغاية لكن حال تحقيق فوز مريح في لقاء الذهاب بالقاهرة سوف تكون مباراة الإياب بالمغرب صعبة على الوداد فقط.



هل تؤثر نتيجة مباراة الوداد على مشوار كولر مع الأهلى؟

بكل تأكيد في بطولة دوري أبطال أفريقيا أصبحت البطولة المفضلة لدى جماهير النادي الاهلي والحصول عليها الهدف الأكبر والأهم داخل النادى الأهلى لذلك أتصور أن نتيجة المباراة سوف تؤثر بشكل كبير على مشوار كولر مع الفريق وذلك رغم نجاحه في حصد ثلاث بطولات مع الأهلى واقترابه من حسم لقب الدوري الممتاز لكن يبقى الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأهم بالنسبة للنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة الماضية.

من الأكثر تأثيرا بين لاعبى الأهلى بالفترة الأخيرة ؟



محمود كهربا فقد نجح بشكل كبير في مركزه الجديد كمهاجم ونجح في صناعة الفارق مع الأهلى فى معظم المباريات كما يحسب له عودته بمستوً مميز بعد فترة غيابه طويله بسبب الإيقاف.



هل يوجد لاعب آخر لفت انتباهك بخلاف كهربا؟



بيرسي تاو استطاع أن يظهر بشكل مميز وأثبت أنه جدير بأن يصيح لاعب اجنبى داخل النادى الأهلى.



برأيك.. هل يحتاج الأهلى إلى التعاقد مع صفقات جديدة بالميركاتو الصيفى؟

الأهلى يحتاج إلى التعاقد مع اربعه لاعبين مدافع وظهير أيسر وجناح ايسر ومهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



بعيدًا عن الفريق الأول.. ما رأيك في تولى بدر رجب منصب مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلى؟



قرار صائب ومميز من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب فبدر رجب يملك خبرات كبيرة داخل القطاع إلى جانب أنه لديه عين مميزة في اختيار اللاعبين اتمنى أن يكون التوفيق حليفه خلال الفترة المقبلة بجانب خالد بيبو وأن ينجحوا في أفرز العديد من اللاعبين تكون نواة إلى الفريق الأول خلال السنوات المقبلة.



هل يوجد أحد قادر على خلافة الخطيب في رئاسة النادي الأهلي؟

محمود الخطيب حقق العديد من النجاحات خلال فترة رئاسته للنادى الأهلى سواء على مستوى الفرق الرياضية أو الإنشاءات داخل النادى وتواجد نجم بحجم الكابتن محمود الخطيب في منصب رئيس النادي أرى أنه امتداد للرموز الكبار داخل النادى امثال الفريق مرتجى والكابتن صالح سليم والكابتن حسن حمدى، لكن أتصور أن العامري فاروق وزير الرياضة السابق ونائب رئيس النادي الحالي الأقرب لخلافة الخطيب في رئاسة النادي بحكم تدرجه في العمل الإدارى والخبرات التي حصل عليها من خلال عمله في مجلس إدارة النادي الأهلي أو كوزيرا للرياضة.



بعيدا عن النادي الاهلي هناك حالة من التراجع تعيشها الكرة المصرية بالأونة الأخيرة ما السبب؟



أرى أن ضعف مستوى المدربين العامل الأكبر في التراجع الذي تعيشه الكرة المصرية بالفترة الأخيرة فضعف القدرات التدريبية اثر على مستوى اللاعبين وبالتالي الدوري المصري أصبح ضعيف للغاية والدورى هو العمود الفقري للمنتخب الوطني على مر التاريخ.



تجربة فوزى لقجع مع المغرب هى الأنجح في القارة الأفريقية هل يوجد احد بإمكانه تكرارها بمصر؟



أتصور المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو الاتحاد الدولي والافريقي شرط أن يعمل دون مجاملات مثلما حدث في فترة رئاسته لاتحاد الكرة قبل ذلك فهانى أبوريدة يملك خبرات إدارية كبيرة وعلاقات دولية مميزة يسخرها في خدمة الكرة المصرية مثلما يفعل فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي مع بلده المغرب.



اخيرا.. برأيك الجيل الحالي للمنتخب الوطني بإمكانه تحقيق بطولة تحت قياده البرتغالي روى فيتوريا؟



في الفترة الحالية هناك مجموعة مميزة من اللاعبين داخل المنتخب الوطني يجمعون بين الشباب والخبرة بقيادة واحد من أفضل لاعبي العالم محمد صلاح ومعاهم مدرب مميز روى فيتوريا بامكانهم تحقيق بطولة تعيد مصر إلى منصات التتويج مرة أخرى شرط أن يكون هناك التفاف من الجميع حول منتخب مصر كما كان يحدث في السابق