الثلاثاء 30 مايو 2023
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صحة ومرأة

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة والحفاظ على نضارتها

العناية بالبشرة،
العناية بالبشرة، فيتو

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة بعمق، هو ما تتمناه كل امرأة، خاصة مع فصل الصيف وأشعة الشمس المحرقة، خاصة صاحبات البشرة الدهنية، فتعد الوصفات الطبيعية أفضل خيار؛ لأنها آمنة على البشرة، وهناك وصفات طبيعية لتنظيف البشرة بعمق، مع الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها.

 

وتؤكد خبيرة التجميل الهندية أرميشا، أن السر في الحفاظ على جمال بشرتك ونضارتها وشبابها للأبد، هو تنظيف بشرتك بعمق، وبانتظام؛ حتى يمكن يمكن التخلص أولا بأول من أي اوساخ أو بكتيريا قد تلتصق بها وتتسبب في سد المسام، وبالتالي ستتنفس البشرة بطريقة صحية، مما يسمح لها بتجديد خلاياها.

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وصفات التنظيف الطبيعة

تنظيم البشرة وعايةبطك

وتقدم خبيرة التجميل الهندية، في السطور التالية، مجموعة من الوصفات الطبيعية، والتي تساعدك في تنظيف بشرتك بعمق، بأمان، والنتيجة ستكون مذهلة، فستنعمين ببشرة نضرة ناعمة، وصحية، وبأقل التكاليف.

 

بتلات الورد

يمكنك شراءها من عند أي عطار، وقومي بفرك جسمك كله في حركات دائرية خفيفة، وهذا يعمل على علاج جفاف الجلد، وتنظيف بشرتك بعمق.

صبي القليل من زيت جوز الهند في وعاء، وأضيفي بتلات الورد والقليل من السكر، كما يمكنك إضافة زيت الجوجوبا أو زيت اللوز، وامزجي الخليط جيدا، ثم استخدميه قبل حمامك.

 

الملح والزيت 

خذي 5-6 ملاعق صغيرة من الملح الصخري، ونصف كوب من زيت اللوز وملعقة من زيت الزيتون البكر الممتاز. وملعقة من مغلي الزعتر، وأوراق الريحان وقشر الليمون، ويمكنك أيضا استخدام بضع قطرات من الليمون أو زيت البتشول. 

امزجي الخليط كله جيدا، واستخدميه في فرك جميع أنحاء الجسم.

 

القهوة 

خذي نصف كوب من البن المطحون، واخلطيه مع زيت النعناع، وخلاصة الفانيلا وزيت الزيتون والسكر البني.

رطبي جسمك أولا، ثم افركيه بالمزيج السابق، قبل حمامك.


ماء الورد والخيار

بنسب متساوية اخلطي ماء الورد وعصير الليمون وعصير الخيار. 
استخدمي الخليط على بشرة الوجه، واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه.
هذا الماسك يعيد لبشرتك لونها الطبيعي، ويزيل أي جلد ميت أو شوائب متراكمة عليه.


الطماطم لتنعيم البشرة

اللبن الرائب

يمكنها أن تمنح بشرتك النعومة والنضارة بعد يوم صيفي شاق.
اخلطي بضع قطرات من العسل إلى لب الطماطم، وضعيه على بشرتك قليلا.
ثم اشطفيه بالماء الفاتر.


اللبن الرائب بالعسل

حتى تكون بشرتك وردية متوهجة وناعمة، جربي اللبن الرائب.
أضيفي ملعقة صغيرة من اللبن الرائب، إلى 3 قطرات من العسل، واتركي هذا الخليط على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه.

تنظيف البشرة بالوصفات الطبيعية في أسرع وقت

روشتة هاني الناظر لحماية الجهاز المناعي وسلامة الجلد ونضارة البشرة في رمضان

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