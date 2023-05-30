مؤشرات أولية، عمومية نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من طارق النبراوي

كشفت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المشاركين فى الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى، عن رفض غالبية الأصوات سحب الثقة من النقيب العام.

وشارك نحو 23 ألف مهندس بعمليات التصويت بداية من العاشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، وحتى الثامنة مساء.

واحتفل عدد من المهندسين المؤيدين للمهندس طارق النبراوى، بعدة هتافات احتفالا بتجديد الثقة فى نقيب المهندسين.



وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضوا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

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