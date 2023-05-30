الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

شركة Smart Wings تستأنف رحلاتها لمطار طابا بعد توقف 10 سنوات

مطار طابا، فيتو
مطار طابا، فيتو

استقبل اليوم مطار طابا الدولي رحلة شركة Smart Wings القادمة من مطار براتيسلافا بدولة سلوفاكيا وذلك بعد توقفها لأكثر من عشرة أعوام.

مطار طابا الدولي


و قد قام فريق المطار بإستقبال ركاب الطائرة البالغ عددهم ١٨٨ راكبا ومساعدتهم على سرعة إنهاء إجراءات الوصول وتم الترحيب بالطائرة بتقليد Water Salute.


يذكر أنه سيتم تشغيل خط الطيران الجديد بواقع رحلة أسبوعيا خلال الموسم الحالي.

مطار طابا

وفي سياق آخر استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار كاتاوسكي في بولندا التي تحمل 273 من السائحين.

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ومن جانبه وجه الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة وتسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وبالفعل تم استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة ورؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line

شروط طلب وزن إضافي على متن رحلات مصر للطيران

جدير بالذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 21 رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة وتنشيط الحركة الجوية والموسم السياحي.

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات شركة SCAT من كازاخستان 


استقبل مطار العلمين الدولي أولى رحلات شركة SCAT الكازاخستانية التي بدأت رحلاتها لمطار العلمين أمس بوصول 166 سائحا على متن الطائرة.

واستقبل فريق العمل بمطار العلمين الدولي الركاب بالهدايا والورود، وتمنوا لهم قضاء إجازة لا تنسى  بالعلمين وتكرار الزيارة.

يذكر أنه تم تشغيل الطائرة بواقع رحلتين أسبوعيا حتى نهاية الموسم الصيفي.

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