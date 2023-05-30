أحمد فتوح خارج حسابات منتخب مصر أمام غينيا بسبب الإصابة

منتخب مصر، لم تدم فرحة البرتغالي روي فيتوريا أكثر من ساعة بعودة أحمد فتوح ظهير الزمالك ومنتخب مصر من الإصابة ومشاركته بالفعل في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي انتهت قبل قليل على استاد الدولي والمؤجلة بينهما من الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة بشد عضلي في الشوط الثاني أجبره على مغادرة الملعب بقرار من الجهاز الطبي لفريق الزمالك لعدم تفاقم الإصابة.

وبات من المؤكد أن يخرج أحمد فتوح من حسابات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في المعسكر المقبل المقرر انطلاقه يوم 10 يونيو، استعدادا لمواجهتي غينيا وجنوب السودان.

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ويعتبر أحمد فتوح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، ولكنه يغيب عن صفوف الفريق الوطني بسبب الإصابة.

مؤتمر صحفي لفيتوريا

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب يوم 7 يونيو، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة في نفس اليوم بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

أحمد فتوح لاعب الزمالك، فيتو

موعد معسكر منتخب مصر

وأوضح محمد غرابة أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18، ثم السفر صباح يوم 12 إلى المغرب لمواجهة غينيا.

وأشار مدير المنتخب إلى أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بدولة المغرب.

وأضاف أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 يونيو للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 على أن ينتهي المعسكر بنهاية المباراة.

قائمة غينيا لمواجهة منتخب مصر

وكان كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة منتخب مصر ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وجاءت قائمة غينيا كالآتي:

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه، على كيتا، لاسانا ديخابي

خط الدفاع: إيسياجا سيلا، إبراهيم دياكيتي، إبراهيم صوري كونتيه، سعيدو سو، مختار ديخابي، محمد علي كامارا، أنطوان كونتي، ديمو سيلا

خط الوسط: أمادو ديوارا، سيسه سيدوبا، موري كوناتي، نابي كيتا، إليكس موريبا، مورلاي سيلا

خط الهجوم: فرانسواز كامانو، مورجان جيلافوجي، يادالي ديابي، جيراسي أجويبو، كامارا سيرهو، جوزيه كانتي، كابا ديوارا.



يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب غينيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار في كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل، موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.