الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

حورية فرغلي: نزار الفارس عرض على مساعدي رشوة علشان يقول إننا مخطوبين (فيديو)

حورية فرغلي، فيتو
حورية فرغلي، فيتو

حورية فرغلي، علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما قائلة: “ أنا نفسيا مش كويسة، وحاسة إني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة إني عايشة في دنيا حاسة إني في غابة".

وأضافت  فى مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” تقديم الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”: “ده مذيع بقاله أسبوعين بيحاول يعمل معايا لقاء وقالي إنه عراقي، أنا كنت شفت لقاءه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، وصوروا عندي في البيت”.

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تصوير ورقص

وأوضحت: أولا الأسئلة اللي جاي يسألها لي أنا مستغربة أنه بيسألها تاني، وهو جاي عنده خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معاه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ومعرفش مين بيصور، ومرضتش أكسفه ولكن قولتله مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو".

المذيع مكنش صريح معايا

وتابعت: “المذيع مكنش صريح معايا.. إزاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كده؟.. هو سألني وقالي أنتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها؟”.

 

تصدر التريند

ونفت الفنانة حورية فرغلي ما تردد حول اتفاقها مع المذيع العراقي لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما، أوضحت: "أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هوأنا اللي رحت له العراق،  واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ".

واعتذرت الفنانة لجمهورها، قائلة: “أنا آسفة وأنا غلطانة أني دخلته بيتي  وهو جاي عايز يعمل تريند، وده حتى كلم أشرف المساعد بتاعي وعرض عليه فلوس عشان يقول إننا اتخطبنا فعلا".
 

نزار الفارس


في أول تعليق له على تصريحات الفنانة حورية فرغلي ونفيها الخطوبة منه رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات الفنانة بشأن عدم خطوبتها عليه.

عمر حورية فرغلي

 

قال نزار الفارس: "اللي حصل أننا كنا في البرنامج وحورية كانت بتقول لي أنا كبرت في السن وعمليات التجميل ودا كله مش هيخلي حد يحبني ويتجوزني، ومستعدة أتجوز مرة تانية، فقلت لها لا طبعًا لو عرضت عليكِ الجواز دلوقتِ على الهواء تقبلي تتجوزيني، فرحت جدًّا وقالت موافقة، وقمنا رقصنا سوا وكنا المفروض هنتقابل تاني".
 

خطوبة حورية فرغلي

 

وأضاف: “استغربت أما حورية فرغلي طلعت قالت أن خطوبتنا مش حقيقي واستغلني.. هي كانت منكسرة وبتقول ما حدش راضي يتجوزني قلت لها أنتِ فنانة جميلة وأنا عراقي وبطلب إيديك على الهواء ووافقت وقُمنا رقصنا واتصورنا وكانت فرحانة وسعيدة".

حورية فرغلي: نزار الفارس صوّرني وأنا برقص بكاميرا مخفية (فيديو)

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