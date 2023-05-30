حالات تمنح فيها شركات الطيران تذاكر مجانية للمسافرين

يتساءل البعض من الحين للآخر عن إمكانية منح شركات الطيران للمسافرين تذاكر طيران مجانية بدون مقابل، وهو أمر نادر ما يحدث مع المسافرين خلال السفر.

وفي ضوء التقرير التالي نرصد أبرز الحالات التي قد تمنح فيها شركات الطيران تذاكر سفر مجانية للمسافرين وشروط الحصول عليها:

تذاكر طيران مجانية



وأوضح مصدر بأحد شركات الطيران، أن شركات الطيران تمنح تذاكر طيران مجانية لمسافريها في المناسبات الهامة فقط والتي تختلف من شركة طيران إلى أخرى، وذكرى تأسيس الشركة من أكثر المناسبات التي تختار فيها شركات الطيران مسافرين بشكل عشوائي من المسافرين على متن رحلاتها ومنحهم تذاكر مجانية.

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أسعار تذاكر الحج



وأضاف المصدر أن الحالة الثانية تتمثل في بعض المواسم كالحج حيث تعقد شركة مصر للطيران احتفالية مع انطلاق أول رحلة ومنح المعمرين فيها تذاكر طيران مجانية كنوع من الدعاية.

برنامج المسافر الدائم



وأشار المصدر إلى أن هناك حالات أخرى تختلف من شركة طيران إلى أخرى، حيث تمنح شركات الطيران تذاكر مجانية للمسافرين المشتركين في برامج العضوية والتي يحصل من خلالها المسافر كلما زاد سفره على نقاط يستطيع تجميعها واستخدامها في الحصول على تذكرة مجانية أو وزن إضافي حسب طبيعة كل شركة، كذلك الراكبة التي تلد على الطائرة تمنحها شركة الطيران لها ومولودها تذاكر مجانية كنوع من التهنئة لها بالطفل الرضيع وذلك الأمر يختلف من شركة طيران إلى أخرى.

وفي سياق آخر انتهت شركة ميناء القاهرة الجوي من عمل التجهيزات والاستعدادات اللازمة بمبنى الرحلات الموسمية، حيث تم توفير أعداد إضافية من عربات اخدم نفسك وتخصيص أماكن جديدة لها لتكون فى متناول الركاب بما يوفر على الحجاج الجهد والوقت فى إنهاء إجراءات التفتيش.

ويأتي ذلك مع اقتراب انطلاق موسم الحج وفي ضوء حرص شركة ميناء القاهرة الجوى على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن المتجهين إلى بيت الله الحرام.