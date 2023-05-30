الثلاثاء 30 مايو 2023
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تنويه عاجل من محافظة الجيزة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، أكدت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الآن بالجيزة 

وقالت المحافظة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأنه فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رابط نتيجتك لشهادة الإعدادية 2023 بالأسم الآن

وأوضحت أنه سوف يتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول علي النتيجة الإعدادية للتيسير علي المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم، نظرا لتلقي استفسارات من أولياء الأمور والمواطنين بشأن نتيجة نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية.

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بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسماعيلية

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023


وتمنت محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بدوام النجاح والتفوق لابنائها الطلاب.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا 
  11. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا 
  12. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا
  13. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا 
  14. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا 
  15. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا 
  16. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا 
  17. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا 

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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