نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة الآن، ما زال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس للعام الدراسي 2022 – 2023.

رابط نتيجتك لشهادة الإعدادية 2023 بالأسم الآن

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، واعتمادها رسميا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتفاصيل نسب ومؤشرات النجاج

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

وقال مصدر مديرية التربية والتعليم بالجيزة في تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أنه يتم حاليا مراجعة وتصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، التي قام بأدائها الطلاب، مشيرا إلى أن المراجعة أوشكت على الانتهاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الآن بالجيزة

وأوضح المصدر أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من قبل محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عنها عن الرابط الرسمي للمديرية، مؤكدا أن نسب ومؤشرات النجاح للمواد مبشرة جدا هذا العام، وأن نسب النجاح العامة تتراوح مابين 75% لـ 80%.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن في الجيزة

ومن المقرر إعلان مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الجيزة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر إدخال رقم الجلوس، أو الدخول مباشرة إلى نتائج الشهادة الإعدادية من هنـــــــــا

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.