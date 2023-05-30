تسريب بأنبوبة إطفاء مركزية بمستشفى فايد في الإسماعيلية

شهدت مستشفى فايد المركزي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة الإسماعيلية تسريبا بإحدى أنابيب الإطفاء المركزية فى المستشفى.

إخطار للشبكة الوطنية

وكان المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تلقى إخطارا يفيد بتسريب فى إحدى كبسولات إطفاء الحريق المركزي بمستشفى فايد المركزي مما أسفر عن وقوع ضباب داخل المستشفى.

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انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، ولم يسفر عن أي إصابات.

التحريات الأولية

واظهرت التحريات الاولية إن تفريغ كبسولة الاطفاء جاءت نتيجة عبث أحد الأشخاص، مما نتج عنه تسرب غاز الإطفاء فى صوره ضباب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.