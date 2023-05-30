الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

اعتماد النتيجة، فيتو
اعتماد النتيجة، فيتو

نتيجة الصف الثالث الإعدادي  2023، اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية  لـ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في حضور الدكتور محمد بحيرى وكيل مديرية التربية والتعليم.   

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.29%

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 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية من خلال هذا الرابط 
 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ومن جانبها كانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.
 

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ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023. 

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع. 

 

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة. 

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

 

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