الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أول تعليق من صبري عبد المنعم بعد ضبط المتهمين بالنصب عليه (فيديو)

صبري عبد المنعم،
صبري عبد المنعم، فيتو

تحدث الفنان صبري عبد المنعم، عن واقعة النصب التي تعرض لها، قائلا: " لى صديق كنت أعرفه منذ 15 عاما وخلال فترة مرضى فوجئت به يتقرب مني بقوة، وأخبرته برغبتي فى بيع شقة أملكها بـ  منطقة المقطم وهى تعتبر تحويشة عمري من عملي فى الفن وبعد أسبوع أخبرني بانه باع الشقة لإحدى الشركات العاملة فى إحدي الدول العربية بمبلغ كبير".


وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " بعد إجراء جراحة عاجلة لي فى القلب فوجئت بأن الأعراض الجانبية لهذه الجراحة الإصابة بالزهايمر، وفى أحد الأيام فوجئت بصديقي يخبرني بأن الشركة أرسلت شيكا بثمن الشقة، وبالفعل نزلت وتوجهت معه إلى البنك وتم وضع الشيك فى الحساب الخاص بي، وطلب مني التوجه معه للشهر العقاري لكتابة توكيل له".

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وأوضح: " تم تحرير توكيل باسم إحدى السيدات وليس باسم الشركة التى اشترت الشقة، وهذه الجزئية هى التى من خلالها سأحصل على حقي، كما أن الشيك تبين انه مزور، وأحسن تعبير يقال على الواقعة أنني تعرضت لكوكتيل نصب، وعلمت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين ولكن لم يتصل بي أحد حتى الآن".وأكد: " بعد إلقاء القبض على المتهمين هاخد حقي".

القبض  على المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم


وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، وجار مباشرة التحقيقات معهم في القضية أمام جهات التحقيق.


وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين 78 عاما، يتهم فيه نيفين. ع، وعبد المنعم. ط، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وكشفت التحريات الأولية أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.
وكشف الفنان  صبري عبد المنعم في وقت سابق تفاصيل تعرضه للنصب، على يد أحد أصدقائها، إذ أشار إلى أنه فكر في بيع شقته الخاصة حتى يوزع أموالها على أبنائه، وذلك بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة في الفترة الماضية، لذلك أراد أن يطمئن أبناءه ويترك لهم أموالا ليؤمن مستقبلهم.

 

وقال صبري عبد المنعم: عملت عملية وركبت جهاز لتنظيم ضربات القلب، ولما خرجت من المستشفى قعدت في البيت لإني بتعرض لهزات صحية ونوع من الزهايمر المؤقت، ففي فترة مرضي طلبت من صديقي يبيع لي الشقة.

 

تفاصيل النصب على صبري عبد المنعم


وتابع صبري عبد المنعم: قلت لصاحبي عايز أسيب الفلوس للعيال دي اللي طلعت بيها من الدنيا، فقالي هشوف لك مشتري وخد مني العقود كلها، وجاب لي عقد إن فيه شركة سعودية اشترت الشقة، وثقت فيه وجه في يوم قالي هيدويلك شيك مصرفي مقبول الدفع، والبنك قِبل الشيك، وقالي هيتحصل بعد 45 يوم ما بين مصر والسعودية ووقعت على العقد، وكل شوية أسأل البنك يقولولي لسه، وبعد فترة البنك كلمني وقالولي الشيك في بيانات غلط ومش مظبوط، التوكيل أنا عامله لواحدة تانية مش الشركة وعرفت إني ضحية عملية نصب.

وأضاف صبري عبد المنعم: اتقِ شر من أحسنت إليه، عمري ما خوّنت حد ولا شكيت في حد، واسألوا عليا في الوسط، مش عايز أفقد البراءة اللي جوايا وثقتي في الناس.. الحمد لله على كل شيء.
 

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صبري عبد المنعم سيد على حضرة المواطن المقطم الزهايمر الحدث اليوم

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