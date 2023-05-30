الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

"تذكرتي" تطرح تذاكر مباراة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

الأهلي والوداد، فيتو
الأهلي والوداد، فيتو

طرحت شركة تذكرتي تذاكر حضور مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وحتى الآن لم يتم الإعلان سوي عن حضور 20 ألفا من جماهير النادي الأهلي في مباراة الذهاب.

 

 

24 هدفًا للأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 24 هدفًا خلال الـ12 مباراة التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.


هدافو الأهلى بدورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي

1- أحرز محمود عبد المنعم كهربا خمسة أهداف بواقع ثلاثة أهداف في شباك فريق القطن الكاميروني بلقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات، وهدف في شباك الهلال السوداني بلقاء الجولة السادسة بدور المجموعات وهدف في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي.

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2 سجل بيرسي تاو أربعة أهداف بواقع هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات وهدفا آخر في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات وهدفين في شباك فريق الترجي التونسي في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي.

3- سجل حسين الشحات أربعة أهداف بواقع هدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثالثة بدور المجموعات وهدفين في شباك فريق الهلال السوداني بالجولة السادسة بدور المجموعات وهدف في شباك فريق الترجي التونسي بإياب الدور نصف النهائي.

4- أحرز محمد عبد المنعم ثلاثة أهداف بواقع هدف في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بذهاب دور الـ 32 وهدفًا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات وهدفًا في شباك فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي.

5- سجل حمدي فتحي ثلاثة أهداف بواقع هدفين في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ 32 وهدف في شباك فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي.

6- أحرز محمد شريف هدفين بواقع هدف في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات وهدفًا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات.

7- سجل أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ 32.

8- سجل أحمد قندوسي هدفًا في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات.

9- أحرز رأفت خليل هدفًا في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلى مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011.

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011.

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017.

6- الأهلى 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017.

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017.

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017.

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022.

 

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