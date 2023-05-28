الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

مباراة واحدة أساسيا، أرقام أحمد حمدي بعد استدعائه لمنتخب مصر

احمد حمدي, فيتو
احمد حمدي, فيتو

استدعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر 7 لاعبين محترفين للانضمام لقائمة منتخب مصر للقاء غينيا وجنوب السودان في معسكر يونيو.

ومن ضمن اللاعبين المحترفين تواجد أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، والذي لم يشارك سوى في 5 مباريات فقط من 15 مباراة خاضها فريقه في الموسم الحالي.

ولعب حمدي مباراة واحدة بشكل أساسي، فيما شارك كبديل في 4 مباريات،  ولم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يتم استبعاد حمدي من القائمة النهائية التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة من قبل روي فيتوريا، وهو ما حدث في المعسكرات الماضية.

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غياب أربعة محترفين بسبب الإصابة

وشهدت القائمة التي أعلنها روي فيتوري اليوم الأحد، غياب أربعة لاعبين محترفين من العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب مصر بسبب الإصابة هم، طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي ومحمد النني لاعب أرسنال الاإنجليزي.

 

فيتوريا يستدعي 7 محترفين

أعلن  الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.
وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.

ومن المقرر، أن يعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المحليين في الاسبوع الأول من يونيو المقبل 

موعد معسكر منتخب مصر

 وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

محترفي منتخب مصر، فيتو

موقف محمد النني من معسكر الفراعنة

ومن بين اللاعبين العائدين من الإصابة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي الذي يغيب عن صفوف فريقه منذ عدة أشهر بسبب إجرائه جراحة في الركبة، حتى أن اللاعب غاب عن معسكر الفراعنة الأخير في شهر مارس الماضي، والذي تخلله مباراتي مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.

وعلى الرغم من تعافي محمد النني من الإصابة منذ فترة فإنه لا يزال في مرحلة التأهيل، ولم يتمكن حتى الأن في المشاركة في تدريبات الجماعية، لذلك تم إستبعاد اللاعب لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

 

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار. 

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

 

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