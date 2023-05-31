الأربعاء 31 مايو 2023
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انفوجراف

أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

أسرع 10 لاعبين بالدوري
أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي، فيتو

 

حصاد محمد صلاح مع ليفربول

وشارك محمد صلاح في 50 مباراة رفقة ليفربول في جميع البطولات بواقع 4211 دقيقة، سجل خلالها 30 هدفا وقدم 15 أسيستا، وتلقى الفرعون المصري بطاقتين صفراوين، كما شارك محمد صلاح في جميع مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا

وحصد محمد صلاح  بطولة وحيدة مع ليفربول في الموسم المنقضي وهي بطولة درع الاتحاد الإنجليزي والتي كانت في بداية الموسم.

وصعد ليفربول إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلال الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد  67 نقطة.

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مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تعادل ليفربول مع ساوثهامبتون بنتيجة 4- 4 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سينت ماري في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

سجل ديوجو جوتا الهدف الأول  لليفربول في شباك ساوثهامبتون بالدقيقة 10، وضاعف النتيجة فيرمينو في الدقيقة 15،  و سجل جيمس وارد براوس هدف ساوثهامبتون الأول في شباك ليفربول بالدقيقة 19، وسجل كمال الدين سليمانا هدف التعادل لساوثهامبتون في شباك ليفربول بالدقيقة 28، وسجل كمال الدين سليمانا الهدف الثالث لساوثهامبتون في شباك ليفربول بالدقيقة 48، وسجل ادم أرمسترونج الهدف الرابع لساوثهامبتون في شباك ليفربول بالدقيقة 65، وسجل جاكبو الهدف الثالث لليفربول في شباك ساوثهامبتون بالدقيقة 72، ثم سجل جوتا الهدف الرابع لليفربول في شباك ساوثهامبتون بالدقيقة 74 بصناعة رائعة من محمد صلاح.

 

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تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون 

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، أعلن تشكيل فريقه للقاء ساوثهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

كيليهير؛ ارنولد، ماتيب، جوميز، كوستاس؛ فابينيو، جونز، ميلنر؛ محمد صلاح، فيرمينو، جوتا.

مشاركة ليفربول بالدوري الأوروبي وتأكد هبوط ساوثهامبتون 

ولا تحمل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون أهمية كبيرة لأي من الفريقين، حيث هبط ساوثهامبتون بالفعل إلى دوري الدرجة الأولى الشامبيون شيب، بينما تأكدت مشاركة ليفربول في الدوري الأوروبي والغياب عن دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة.

 

طالع المزيد: رسالته المبكية دقت ناقوس الخطر.. ليفربول يتخذ قرارا بشأن محمد صلاح بعد أنباء رحيله

 

أرقام حول مواجهة ليفربول وساوثهامبتون

وبحسب أرقام أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل مواجهة اليوم، فإن فريق القديسين ساوثهامبتون، خسر 10 مباريات من آخر 11 ضد ليفربول في البريميرليج، وكان الاستثناء الوحيد هو الفوز على ملعبه (1-0) في يناير 2021.

واستقبلت شباك ليفربول 5 أهداف فقط، في آخر 13 مباراة خاضها أمام ساوثهامبتون بالدوري.

ويبحث الريدز عن تحقيق الانتصار رقم 50، على حساب القديسين في البريميرليج.

ولم يحقق ساوثهامبتون أي انتصار في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، وخسر آخر 5 لقاءات على التوالي، وهي ثالث أطول سلسلة هزائم متتالية في تاريخ النادي.

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