الدوري الإنجليزي، كين يقترب من الشياطين الحمر

الدوري الإنجليزي، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد طلب من إدارة النادي الإنجليزي التعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير للانضمام إلى الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



هارى كين يقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد

وفقا لما ذكرته صحيفة الأثلتيك البريطانية فإن تين هاج يضغط على إدارة فريق مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من صفوف نادي توتنهام الإنجليزي.

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وأشارت الصحيفة البريطانية أن النادي الإنجليزي سوف يواجه منافسة قوية على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أندية ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.



وأكدت الصحيفة البريطانية، بأن اللاعب الدولي الإنجليزي يفضل الرحيل عن صفوف نادي توتنهام هذا الموسم بعد الفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية خلال منافسات الموسم الحالي.

رقم قياسي لهارى كين بالدوري الانجليزي

ومن ناحية أخرى حقق هاري كين، مهاجم توتنهام، أرقاما قياسية، بعدما أحرز هدفين للسبيرز في شباك ليدز يونايتد، أمس الأحد، على ملعب إيلاند رود، ضمن مباريات الجولة 38 للبريميرليج.



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل كين في 26 مباراة مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأشارت الشبكة، أن هذا السجل هو الأفضل لأي لاعب خلال موسم واحد في المسابقة، جنبًا إلى جنب مع أندرو كول في 1993-1994.

وسجل كين 11 هدفا حتى الآن في اليوم الأخير من الموسم في الدوري الإنجليزي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب في تلك المرحلة.

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أما شبكة "سكاي سبورتس"، فأشارت إلى أن كين سجل 351 هدفا في مسيرته المهنية (280 توتنهام، و5 ليتون أورينت، و9 ميلوول، و2 ليستر سيتي، و55 منتخب إنجلترا).

توتنهام يهزم ليدز 4-1

وحقق فريق توتنهام فوزا على نظيره ليدز يونايتد برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على إيلاند رود، ضمن الجولة الـ 38 والأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي 2023، فيما هبط للدرجة الأولي كلا من ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون.

ترتيب الدوري الانجليزي 2023

1- مانشستر سيتي: 89 نقطة

2-آرسنال : 84 نقطة

3- مانشستر يونايتد : 75 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد :71 نقطة

5- ليفربول : 67 نقطة

6- برايتون : 62 نقطة

7- أستون فيلا : 61 نقطة

8- توتنهام هوتسبير : 60 نقطة

9- برينتفورد : 59 نقطة

10- فولهام : 52 نقطة

11- كريستال بالاس : 45 نقطة

12- تشيلسي : 44 نقطة

13- وولفرهامبتون : 41 نقطة

14- وست هام يونايتد : 40 نقطة

15- بورنموث : 39 نقطة

16- نوتينجهام فورست : 38 نقطة

17- إيفرتون : 36 نقطة

18- ليستر سيتي : 34 نقطة

19- ليدز يونايتد : 31 نقطة

20- ساوثهامبتون :25 نقطة



هداف الدوري الانجليزي، توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي “هداف الدوري الانجليزي” في موسمه الأول رفقة مانشستر سيتي برصيد 36 هدفا.

هداف الدوري الانجليزي

1- إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا

2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 30

3- ايفان توني لاعب برينتفورد 20

4- محمد صلاح لاعب ليفربول 19

5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 18

6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 17

7- مارتن اوديجارد لاعب آرسنال 15

7- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 15

7- جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال 15

8- بوكايو ساكا لاعب آرسنال 14

8- الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام 14

الفرق الهابطة من الدوري الانجليزي

وتحدد آخر فريقين هابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، عقب انتهاء مباريات الجولة 38 والأخيرة.



كان ساوثهامبتون أول الهابطين إلى الشامبيونشيب، في ظل احتلاله المركز الأخير، ولحق به اليوم ليدز يونايتد وليستر سيتي.

و نجح إيفرتون في البقاء ضمن صفوف الكبار بفوزه على بورنموث (1-0)، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر.

ومن جانبه، تلقى ليدز هزيمة مرة على ملعبه أمام توتنهام، بنتيجة 4-1، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

أما ليستر سيتي فرغم فوزه على وست هام 2-1، إلا أنه احتل المركز الثامن عشر، برصيد 34 نقطة.