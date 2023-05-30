الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

بالاسم ورقم الجلوس؛ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية، فيتو

حصلت فيتو على نسخة من نتيجة الشهادة الاعدادية ومن خلال الموقع تتمكن من الحصول علي نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس؛ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اتصالات هاتفية بالعشرة الأوائل من أبناء المحافظة وهنأهم على تفوقهم وتميزهم متمنيا لهم المزيد من التفوق والتميز في المستقبل.. 
 

حيث اعتمد محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الدور الأول" للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت 87.5٪ ".

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محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الإعدادية فيتو


 

محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الإعدادية فيتو

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وذلك بحضور  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإبراهيم طلعت مدير كنترول الشهادة الإعدادية، حيث أوضح وكيل الوزارة أن عددا من تقدموا للامتحان هذا العام 123812 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 108296 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.. 

 

محافظ الدقهلية يهنئ اوائل الاعدادية فيتو


وأجرى "محافظ الدقهلية" اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الاوائل من ابناء المحافظة هنأهم على نجاحهم وتفوقهم وتمنى لهم مستقبلا باهرا ومزيد من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة.. 


وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

اوائل الشهادة الاعدادية بالدقهلية


والجدير بالذكر أن العشرة الأوائل هم الطالبة، غادة حازم علي أحمد منصور الباز من مدرسة طوخ الاقلام بالسنبلاوين حصلت علي المركز الأول بمجموع 279.5 درجة، والطالبة، امنيه عبد الله محمود حسن عبد الله من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصلت علي المركز الثاني بمجموع 279 درجة، والطالبة ريتاج محمد محمود الداودي البسيوني من مدرسة حسن الجيار بالمطرية.

محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الإعدادية فيتو

وحصلت على المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة،  والطالبة حنين السيد عطية خليل من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس حصلت علي المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة، والطالب السعيد فوزي السعيد الددموني من مدرسة فاروق العزازي بتمي الأمديد حصل علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة،  والطالبة نورهان رضا فوزي عبد القادر من مدرسة الستاموني ببلقاس حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة،  والطالبة ساره أحمد إبراهيم محمد عوض من مدرسة ميت غراب بالسنبلاوين حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الإعدادية فيتو

الثالثة في الدقهلية بالشهادة الإعدادية

والطالبة حبيبة أحمد محمد برهام صقر من مدرسة المنزلة الرسمية للغات حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة، والطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي محمد سليمان من مدرسة العائلة المقدسة بشرق المنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة،  والطالبة نور محمد محمد عبد الحفيظ محمد من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية تليفونيا

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