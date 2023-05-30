الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في بنسلفانيا بالولايات المتحدة

البابا تواضروس،فيتو
البابا تواضروس،فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،في المقر البابوي بالقاهرة،  الأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وديلاوير  وميريلاند وويست فرجينيا بالولايات المتحدة.

قدم نيافة الأنبا كاراس التهنئة لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عودته من رحلته إلى الفاتيكان وإيطاليا والنمسا.

كما ناقش الأنبا كاراس مع قداسة البابا تواضروس الثاني الموضوعات متعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية بنسلفانيا.

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البابا تواضروس: فلسطين هي قضية مصر الأولى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء،  رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد أشتية والوفد المرافق له.

 

موقف الكنيسة الأرثوذكسية في الدفاع عن حق فلسطين

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن سعادته بزيارته الحالية لمصر التي تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين. وأضاف: "نصلي أن يعم السلام في فلسطين والعالم أجمع" وأكد "نبحث عن الحرية وعزة النفس فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني  موجهًا كلامه لقداسة البابا تواضروس: "نقدر موقف قداستكم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الدفاع عن حق فلسطين، أنتم ورجال الدين سيوف الحق وأتينا اليوم لنشكركم علي موقفكم الكريم وصلواتكم المرفوعة إلى الله من أجلنا.

ومن جانبه رحب قداسة البابا تواضروس بـ رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق، مؤكدًا على أن القضية الأولى لدينا في مصر هي قضية فلسطين، ودولة فلسطين لها مكانة خاصة في قلوب كافة المصريين ونصلي دومًا من أجلكم ومن أجل المحن التي تتعرضون لها.

واستفسر قداسة البابا تواضروس من رئيس الوزراء الفلسطيني عن الحياة اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث المدارس والجامعات والأشغال، وعن الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة المحتلة. وأجابه وزير  الخارجية الفلسطيني بأنه توجد صعوبات في هذه الأمور وكذلك في التنقل والخروج والتعايش وذلك بسبب الحواجز التي يفتحها الاسرائيليون دون قواعد منتظمة، وإنما حسبما يريدون.

وأشاد قداسة البابا تواضروس بمجهودات الرئيس السيسي، وحرصه على تحقيق المساواة والعدالة بين كافة أطياف الشعب المصري، وأن فخامة الرئيس يبني دولة جديدة ويساهم معه في ذلك كافة الشعب المصري، فمصر دعامة قويه تسند دول الجوار.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على تقديرهم الشديد للرئيس السيسي وإنجازاته فكلما كانت مصر بخير تكون فلسطين بخير.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الوزراء الدعوة لقداسة البابا لزيارة فلسطين وتشجيع الشعب المصري على زيارة الأراضي المقدسة.

رافق رئيس وزراء فلسطين خلال الزيارة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء السيد أمجد غانم ووزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية.
كما حضر اللقاء سفير فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، والسفير إيهاب سليمان سفير مصر في فلسطين.
 

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