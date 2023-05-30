الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

أوقاف القليوبية تطلق مبادرة "اعرف قدر نبيك" بمديرية الشباب والرياضة

مبادرة اعرف قدر نبيك،
مبادرة اعرف قدر نبيك، فيتو

أطلقت مديرية أوقاف القليوبية مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" من ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 2023م، بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وجمع من قيادات الشباب والرياضة وجمع غفير من الشباب.


وقد أكد الشيخ صفوت فاروق أبو السعود مدير المديرية أن مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)" دعوة للحياة، وتعريف بقدر نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وبيان عظيم قدره (صلى الله عليه وسلم)، وأن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، حيث إن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن من يحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليه أن يتخلق بكريم أخلاقه.

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يأتي ذلك في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وفي إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله.

 

 

وحددت وزارة الأوقاف، جوائز مسابقة “اعرف قدر نبيك” التي أطلقتها في إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان أخلاقه وشمائله، ومن خلال مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله عليه وسلم)".

 

جوائز المسابقة:

الأول: جائزة 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثاني: جائزة 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثالث: جائزة 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 65٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

 

 

الرابع: جائزة 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

عشر جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 55 ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 3 آلاف جنيه.  

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على 70 ٪؜ على الأقل في تقييم البحث. 

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على 70 ٪؜ على الأقل في تقييم البحث. 

 

المشاركة مفتوحة للجميع

والمشاركة مفتوحة للجميع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة والمعلمين والمعلمات والطلاب وغيرهم من كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وعلى أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي في غضون أسبوع من تاريخه وتسلم الأبحاث في موعد أقصاه 15 / 8/ 2023م.

 

وأطلقت وزارة الأوقاف مبادرة “اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم”، ويأتي إطلاق هذه الحملة بغية التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) بكل لغات العالم، من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وهدفها الرئيس بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره. 

 

الهدف من مبادرة “اعرف قدر نبيك” 

كما تهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان، كما علمنا نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ، خيرًا من أنْ يأكلَ من عمَلِ يدِهِ وإنَّ نبيَّ اللهِ داودَ كان يأكلُ من عمَلِ يدِهِ"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ"، فديننا دين التوكل والأخذ بالأسباب لا التواكل أو إهمال الأخذ بالأسباب. 

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مديرية اوقاف القليوبية اعرف قدر نبيك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية الدكتور محمود الصبروط وزارة الشباب والرياضة الشيخ صفوت فاروق أبو السعود

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