الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بكتاب القدس والمواثيق الدولية

الدكتور مختار جمعة
الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ونظيره الفلسطيني حاتم البكري

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني اليوم الاثنين 30 مايو 2023م بديوان عام وزارة الأوقاف، لبحث التعاون المشترك بحضور الأستاذ أحمد فرحات من الجانب الفلسطيني، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة من الجانب المصري.

وخلال اللقاء وجه الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشكر للدولة المصرية والرئيس السيسي على جهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه.

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مكانة القدس راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم

من جانبه أكد وزير الأوقاف أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ 32 لقمَّة مجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية في مطالبته بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيه 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

واشار إلى أن الأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أحقية الأمة الإسلامية في أقصاها أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

البرامج التدريبية للأئمة والواعظات

وتم الاتفاق على التعاون فيما يتصل بالبرامج التدريبية للأئمة والواعظات، من خلال الإعداد لدورة لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية بأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني بالدورات التي جمعت بين أئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية وما كان لها من أثر إيجابي كبير.

محاور المؤتمر الدولي الرابع الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وفيما يتصل بموضوع المؤتمر الدولي الرابع الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، سلَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني دعوة رسمية لحضور المؤتمر الذي سيعقد سبتمبر القادم ويتضمن المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3- الفتوى الإلكترونية.
4- التحفيظ والتدريس عن بعد.
5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.


وأهدى وزير الأوقاف الشيخ حاتم محمد البكري وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومن أهمها كتاب: (القدس والمواثيق الدولية)، وكتاب: (حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية)، وكتاب: (العملات الافتراضية المشفرة)، وكتاب: (الاجتهاد ضرورة العصر)، وكتاب (التسامح منهج حياة)، وهو ما أشاد به  وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني إشادة كبيرة، كما أشاد بالتاريخ العريق لوزارة الأوقاف المصرية خلال إطلاعه على مسيرتها التاريخية.

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