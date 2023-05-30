غدًا.. حفيدة هدى شعراوي تحكي أسرار جدتها في "معكم منى الشاذلي"

منى الشاذلي، تحل سنية شعراوي حفيدة الرائدة النسوية هدى شعراوي ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غدًا الأربعاء، على قناة cbc.

وخلال اللقاء تكشف سنية أسرارًا جديدة عن جدتها التي تعتبر أيقونة من أيقونات الحركة النسائية في مصر، ومنها دورها المهم والفاعل فى إنشاء بنك مصر، وكيف دعمت القضية الفلسطينية بكل ما تملك.

تأميم ممتلكات الأسرة

وتتحدث سنية عن المرحلة الصعبة فى عمر أسرتها بعد ثورة 1952 وتأميم ممتلكات الأسرة، وغيرها من الحكايات التى تتحدث عن جوانب مهمة فى تاريخ مصر.

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وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع مطربة الأوبرا نهاد فتحي، التي شاركت مؤخرا في إحياء ذكرى المطربة الكبيرة وردة الجزائرية.

وتقدم نهاد فاصلًا من أجمل الأغاني، التي شدت بها وردة، بالإضافة إلى حكايات عن الأوبرا وكواليس أهم حفلاتها.

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