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ثقافة وفنون

نجوم قناة cbc سفرة في ضيافة منى الشاذلي

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

منى الشاذلي، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، نجوم قناة "cbc سفرة"، في إطار احتفالات القناة بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

 

يحل ضيوفًا خلال هذا اللقاء على قناة cbc، كل من الشيف شربيني ونجلاء الشرشابي وغادة التلي وعماد الخشت ونرمين هنو وغادة جميل وهشام السيد وساندرا مكاري ونورا السادات وعمر إسماعيل وتوتا مراد.

 

الشيف شربيني

ويتحدث الشيف شربيني عن سبب شهرته بهذا الاسم، ويذكر لأول مرة على شاشة التلفزيون اسمه الكامل الذي لا يعرفه متابعوه. كما تتحدث الشيف نجلاء الشرشابي عن كواليس انضمامها إلى القناة والسر وراء وصفات برنامجها "على قد الإيد".

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كما تشير غادة التلي إلى شكل حياتها المعتمد بشكل كبير على السفر من وإلى مصر لتصوير حلقات برنامجها بشكل دوري. كما يحكي الشيف عماد الخشت عن أسرار شهرته بأسلوبه المتفرد الذي يظهر بها عبر شاشة قناة سفرة، وكيف لعب هذا الشكل في منافسة الشهرة بينه وبين ابنته الفنانة مريم الخشت.

 



أيضًا تسرد الشيف نرمين هنو قصة سفرها إلى لندن ودراستها للطبخ هناك لتعود وتبدأ مرحلة جديدة من حياتها بعدما تحولت من معيدة بكلية الآداب إلى واحدة من أشهر شيفات قناة سفرة. ويوضح الشيف هشام السيد العلاقة بين عمله لفترة طويلة من حياته كغواص وبرنامجه المتخصص في تقديم وصفات المأكولات البحرية.

 

 

وخلال اللقاء ينقسم نجوم سفرة إلى فريقين ويتنافسا منافسة حامية في مجموعة من الألعاب التلفزيونية، التي تستعرض المواهب الدفينة لدى الشيفات من غناء واستعراضات مختلفة.

 

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