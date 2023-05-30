الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادته

قضت محكمة طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم، بالحبس لمدة 3 سنوات على 3 أشخاص في قضية هي الأغرب من نوعها، وهي سرقة رفات متوفى ومساومة أبنائه على دفع مبلغ نصف مليون جنيه من أجل إعادته لهم مرة أخرى لعلمهم المسبق بأنهم من ميسوري الحال.

وساوم المتهمون أبناء المتوفى في سداد المبلغ مقابل إعادة الرفات، ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بالابتزاز وانتهاك حرمة القبور.



وعاقبت المحكمة كل من: «محمد س. أ.» و«راضي ف. ع.»، و«جمعة ع. ع.» بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم في الجنحة رقم 2729 لسنة 2023 جنح مركز طلخا، لاتهامهم بالمواد رقم 1/45، و160/ثانيا، و326 من قانون العقوبات.

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وأحالت نيابة طلخا المتهمين إلى المحكمة لأنهم في غضون شهر فبراير 2023 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية، شرعوا في أخذ مبالغ مالية من المجني عليه «وليد س. ا.» وكان ذلك بالتهديد بأن طلبوا منه مبلغا ماليا قدره 500 ألف جنيه نظير إعادة جثمان والدهم المتوفي الي رحمة مولاه «س. ا.» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة لهم اتهام بأنهم انتهكوا حرمة القبور والجبانات وتدنيسها بأن قاموا بفتح مقبرة المتوفي الي رحمه مولاه «س. ا.» وأخذ رفاته ونقلوها من القبر.



وقال جمال مأمون، محامي أسرة المجني عليهم في القضية، إن المتهمين ارتكبوا أغرب القضايا، ولجأوا إلى حيلة غريبة من أجل الاستيلاء على أموال الضحايا، بأن توجهوا إلى قبر المتوفي إلي رحمة الله «س. ا.» والذي لم يمر على وفاته 14 شهراـ ولعلمهم أن أبناء المتوفي بررة به، ويزورنه أسبوعيا لجأوا إلى حيلة سرفة رفات المتوفي.



وأضاف مأمون، إن المتهمين فتحوا القبر وسرقوا الرفات من داخل مقبرة العائلة بمقابر قرية بساط دائرة المركز وإخفائها مع ترك رسالة خطية مضمونها طلب مبلغ مالي مقابل إعادة الرفات، ثم ورغم عثور المجني عليه وأسرته على رفات المتوفى، وردهم اتصالات تطلب مبالغ مالية بداعي أن الرفات المعثور علية ليس الرفات الخاص به



وأشار إلى أن المحكمة عاقبت المتهمين في القضية باتهامين وهما الابتزاز وانتهاك حرمة القبور، ولذلك كان الحكم بالحبس لمدة 3 سنوات.