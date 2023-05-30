الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادته

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قضت محكمة طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم،  بالحبس لمدة 3 سنوات على 3 أشخاص في قضية هي الأغرب من نوعها، وهي سرقة رفات متوفى ومساومة أبنائه على دفع مبلغ نصف مليون جنيه من أجل إعادته لهم مرة أخرى لعلمهم المسبق بأنهم من ميسوري الحال.

وساوم المتهمون أبناء المتوفى في سداد المبلغ مقابل إعادة الرفات، ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بالابتزاز وانتهاك حرمة القبور. 
 

وعاقبت المحكمة كل من: «محمد س. أ.» و«راضي ف. ع.»، و«جمعة ع. ع.» بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم في الجنحة رقم 2729 لسنة 2023 جنح مركز طلخا، لاتهامهم بالمواد رقم 1/45، و160/ثانيا، و326 من قانون العقوبات.

-إعلانات-

 

وأحالت نيابة طلخا المتهمين إلى المحكمة لأنهم في غضون شهر فبراير 2023 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية، شرعوا في أخذ مبالغ مالية من المجني عليه «وليد س. ا.» وكان ذلك بالتهديد بأن طلبوا منه مبلغا ماليا قدره 500 ألف جنيه نظير إعادة جثمان والدهم المتوفي الي رحمة مولاه «س. ا.» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة لهم اتهام بأنهم انتهكوا حرمة القبور والجبانات وتدنيسها بأن قاموا بفتح مقبرة المتوفي الي رحمه مولاه «س. ا.» وأخذ رفاته ونقلوها من القبر.

 


وقال جمال مأمون، محامي أسرة المجني عليهم في القضية، إن المتهمين ارتكبوا أغرب القضايا، ولجأوا إلى حيلة غريبة من أجل الاستيلاء على أموال الضحايا، بأن توجهوا إلى قبر المتوفي إلي رحمة الله «س. ا.» والذي لم يمر على وفاته 14 شهراـ ولعلمهم أن أبناء المتوفي بررة به، ويزورنه أسبوعيا لجأوا إلى حيلة سرفة رفات المتوفي.

 


وأضاف مأمون،  إن المتهمين فتحوا القبر وسرقوا الرفات من داخل مقبرة العائلة بمقابر قرية بساط دائرة المركز وإخفائها مع ترك رسالة خطية مضمونها طلب مبلغ مالي مقابل إعادة الرفات، ثم ورغم عثور المجني عليه وأسرته على رفات المتوفى، وردهم اتصالات تطلب مبالغ مالية بداعي أن الرفات المعثور علية ليس الرفات الخاص به 


وأشار إلى أن المحكمة عاقبت المتهمين في القضية باتهامين وهما الابتزاز وانتهاك حرمة القبور، ولذلك كان الحكم بالحبس لمدة 3 سنوات.

حبس القائم على إدارة صفحات لبيع قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين

حبس صاحب محل عطارة لاتهامه بالتحرش بالأطفال فى المنوفية 15 يومًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحبس 3 سنوات الدقهلية اليوم النيابة العامة نصف مليون جنيه محافظة الدقهلية اليوم محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية النيابة العام

مواد متعلقة

حبس القائم على إدارة صفحات لبيع قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين

حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مخدرات وأسلحة نارية في المرج

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب في السلام

جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة قاتل زوجة نجله بالشرقية للمرافعة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادته

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم (فيديو)

طلب إحاطة بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

تصل إلى 20 سنة وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة بعد تصديق الرئيس

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقتها بالمتاعب والأخبار السيئة والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية