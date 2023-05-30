حبس صاحب محل عطارة لاتهامه بالتحرش بالأطفال فى المنوفية 15 يومًا

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس صاحب محل عطاره أُتهم بالتحرش بالأطفال لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون، يُفيد بتلقي بلاغًا من "د.ا.ا" 55 سنه عامل يتهم فيه "م.ف.ع" 49 سنة صاحب محل عطارة مقيم بقرية شطانوف التابعة لدائرة المركز، بالتحرش بإبنته والتي تبلغ 11 عامًا، يتهمه فيه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها من فوق ملابسها.

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وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 16792 جنح أشمون، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.