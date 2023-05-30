الثلاثاء 30 مايو 2023
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حوادث

حبس القائم على إدارة صفحات لبيع قطع أثرية مقلدة للنصب على المواطنين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس القائم على إدارة صفحات لترويج بيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق  إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، يعلن من خلالها عن إمتلاكه قطع أثرية – على خلاف الحقيقة.

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 وعقب الإيقــــاع بضحاياه راغبى إقتنائها أو الإتجار فيها يطلب منهم إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الإستيلاء عليها، مستغلًا عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة  حال اكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمساءلة القانونية. 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية وبحوزته (جهاز تابلت وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة - صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وصفات مختلفة يستخدمها فى إستدراج وإستقطاب ضحاياه - رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهة المتهم أعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما جرائم حيازة الآثار المقلدة بقصد الإتجار فيها وإستخدامها فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

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النيابة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة حيازة الآثار المقلدة جرائم النصب الإستيلاء على أموال المواطنين

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