محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.29%

نتيجة الشهادة الإعدادية، اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام ٨٠.٢٩ %.



وكان محافظ الإسماعيلية التقي محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام.

وخلال اللقاء، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ ٢٦٨٥٠ طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات ٢٦٥٢١ طالب وطالبة، وعدد الناجحين ٢١٢٩٤ طالب وطالبة.

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أسماء العشرة الأوائل

وكان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام قد شمل حصول الطالبة سلمي اسماعيل محمد، من مدرسة فايد الاعدادية بنات، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات ٢٧٨ درجة، والطالب احمد عماد احمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره ٢٧٩ درجة، وفى المركز الاول مكرر الطالبة يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر، والمركز الثاني بمجموع ٢٧٨.٥ درجة، الطلاب سلمي هاني عبدالمالك من مدرسة فايد الاعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات، ومنه الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢، ورغد عاطف عطية من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وعمر علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

العشرة الأوائل في الشهادة الاعدادية الدمج

كما جاء ترتيب العشر الاوائل علي المحافظة للشهادة الإعدادية العامة " الدمج التعليمي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣"، فى المركز الأول يوسف محمد السيد من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع ٢٦٩، وفي المركز الثاني نور احمد يحيى عبد الرحيم من مدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية بمجموع ٢٦١، وفي المركز الثالث يوسف طارق محمد عبد الفتاح من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٦٠، وفي المركز الرابع فارس أحمد محمد عبد القادر من مدرسة: الطائف الرسمية لغات بمجموع ٢٥٩.٥، وفي المركز الخامس زياد اسماعيل زين العابدين من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع ٢٥٨.٥، في المركز السادس نور رضا محمد امين من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٨، وفي المركز السابع مريم احمد غريب ابراهيم من مدرسة القصاصين القديمة الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٦.٥، وفي المركز الثامن عبد الرحمن محمد السيد من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بمجموع ٢٥٦، وفي المركز الثامن مكرر نور علي الخضري محمد من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٦، وفي المركز الثامن مكرر مهاب محمد خالد عبد الحميد من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع ٢٥٦، وفي المركز التاسع عبد الرحمن محمد احمد من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمجموع ٢٥٤.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الي أن باب التظلمات سيتم فتحه غدا الأربعاء.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ومن جانبها كانت وزارة التربية والتعليم أوضحت أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.