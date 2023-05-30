خبير اقتصادي يكشف أبرز معوقات إنشاء بنك مركزي أفريقي

عملة إفريقية موحدة، قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية إن هناك معوقات عديدة تواجه فكرة إنشاء بنك مركزى أفريقى يأتى على رأسها عدم الاستقرار السياسي والأمنى فى دول القارة الأفريقية، وهو ما يؤثر بالسلب على القرارات بالإضافة إلى معوق آخر يتمثل في عدم وجود رؤية واضحة للبنوك المركزية على مستوى القارة، لتحقيق تعاون مالى.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يأتي بالإضافة إلى اختلاف السياسات النقدية بين كافة الدول واتجاهاتها وخاصة خلال الفترة الحالية مع تباين القرارات الخاصة بأسعار الفائدة وأسعار الصرف والأمور المتعلقة بالسياسة النقدية.

-إعلانات-

الدولار الأمريكي، فيتو

الشفافية والسياسات النقدية المتعلقة أبرز المعوقات

وأكد أن هناك معوقا آخر مرتبط بالتكنولوجيا المالية المعلقة بالأمن بالسيبرانى، وبالتالى هناك مجموعة من التحديات والمخاطر التى يجب أن تكون للبنوك المركزية القدرة على مواجهتها إذا كانت ترغب فعليًا فى إنشاء بنك مركزى أفريقى، بالإضافة إلى ذلك هناك نقاط متعلقة بالشفافية والسياسات النقدية المتعلقة بالدول.

عملة أفريقية لن تؤثر على الدولار

وتابع: وجود عملة أفريقية موحدة لن يقلل من قيمة الدولار فى الاقتصاد العالمى، وذلك لقوة الدولار، حيث تتم حوالي 87% من التعاملات النقدية بالعملة الأمريكية، وبالتالى هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمى ما زالت قوية، موضحا أن الفائدة من إنشاء عملة أفريقية موحدة ستكون فى فائدة التعامل داخل القارة الأفريقية، وبالتالى الأمر سيظل مجرد حلم لسنوات قادمة فى ظل التحديات الراهنة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.