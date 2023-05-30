الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

الثالث مكرر بالشهادة الإعدادية في الدقهلية: أحلم بأن أكون جرّاحا عالميا

أوائل الاعدادية بالدقهلية
أوائل الاعدادية بالدقهلية

أعرب السعيد فوزي السعيد الددموني الطالب بمدرسة فاروق العزازي، عن سعادتها بحصوله على المركز الثالث مكرر بالشهادة الإعدادية.

وقال “ اتمني أكون جراحا عالميا على غرار أعمامي وأبنائهم”.


وعمت الفرحة منزل الطالب وقالت والدته عزة محمد السيد:"لدينا 3 أبناء “هنا ”أولى إعدادي و"محمود" ٤ ابتدائية و"أحمد" ٣ سنوات والسعيد أكبرهم والرابع فرحني بتفوقه وراجل من يومه معتمد علي نفسه في كل شئ.

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وكشفت والدة السعيد أنها تلقت خبر ترتيب نجلها من مكتب المحافظ، موضحة أنه لم يتلق دروس خصوصية بل مجموعات تقوية فقط، مختتمة حديثها “نفسي أشوفه محقق كل أحلامه” 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية، حصلت “فيتو” على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الدقهلية.

 

أوائل الإعدادية 

حصلت الطالبة غادة حازم علي أحمد منصور الباز على بمدرسة طوخ الأقلام بالسنبلاوين بالمركز الأول بمجموع ٢٧٩.٥.

والمركز الثاني للطالبة أمنة عبد الله محمود بمدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد بمجموع ٢٧٩.
والثاني مكرر ريتاج محمد محمود الداودي مدرسة محمد حسن الجيار في  المطرية بمجموع ٢٧٩.

الثالث  حنين السيد عطية بمدرسة البشائر الخاصة بلقاس بمجموع ٢٨٧.٥.

الثالث مكرر السعيد فوزي السعيد الددموني  مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد بمجموع ٢٨٧.٥.

الثالث مكرر نورهان رضا فوزي عبد القادر مدرسة الستان ني بلقاس.

الثالث مكرر سارة أحمد إبراهيم محمد عوض مدرسة ميت غراب السنبلاوين.

الثالث مكرر حبيبة أحمد محمد برهام صقر مدرسة المنزلة الرسمية للغات.

الثالث مكرر ملك حسين حسن الشرقاوي مدرسة العائلة المقدسة.

الثالث مكرر نور محمد محمد عبد الحفيظ مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات.

 

ظهرت نتيجة الإعدادية في الدقهلية، اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية. بنسبة نجاح 87.5%.

جاء ذلك عقب عرض النتيجة من ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية وبحضور وإبراهيم طلعت رئيس الكنترول ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة. 

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

 

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

 

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

 

 

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

 

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

ننشر أسماء أوائل الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موعد اعتمادها رسميا بالقاهرة

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