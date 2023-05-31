خطوات تسجيل خطوط الموبايل بسيستم شركات الاتصالات

تشغل قضية تسجيل خطوط الموبايل حيز تفكير عدد كبير من الناس ويبحثون عن طريقة تسجيل الخطوط بأسمائهم داخل سيستم شركات الاتصالات خاصة مع اتجاه الدولة لوقف تشغيل الخطوط غير المسجلة ولذلك نقدم خلال السطور التالية عرضًا مبسطًا لخطوات تسجيل خطوط الموبايل.

خطوات تسجيل خطوط الموبايل

- إذا كنت ترغب في تسجيل خط محمول اشتريته دون أن تسجله فإن الأمر لا يستدعي القلق ولكن يتطلب منك بعض الأمور أولها التوجه إلى أحد فروع خدمة عملاء الشركة التي تحمل خطها.

شركات المحمول،فيتو

-أما الخطوة الثانية تتطلب احتفاظك بآخر ثلاث كروت شحن قمت بشحنها على الخط في مدة لا تتجاوز الـ 30 يومًا ومن ثم القيام بشحن رصيد لثلاثة أرقام من نفس الشبكة.

-إعلانات-

-أما الخطوة الثالثة تحتاج منك معرفة ثلاثة أرقام يتم الاتصال بها بشكل متكرر في حين تتطلب الخطوة الرابعة حيازة الشريحة التي ترغب في تسجيلها.

-أما المطلب الأخير إحضار صورة الرقم القومي مع وجوب سريانها

كود إلغاء الكول تون لجميع خطوط المحمول

وفي سياق آخر، تزايد البحث مؤخرا من مستخدمي الهواتف المحمولة عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن طريقة إلغاء الكول تون لجميع الشبكات في مصر.

وترصد “فيتو” خلال التقرير التالي خطوات إلغاء الكول تون لجميع خطوط المحمول في مصر:

طريقة إلغاء كول تون أورانج

توجد طريقتان لإلغاء كول تون أورنج الأولى إرسال رسالة إلى رقم 9999 محتواها بالإنجليزية كلمة “UNSUB” أو باللغة العربية كلمة “إلغاء” وستصلك رسالة أنه تم إلغاء الكول كما يمكن الاتصال برقم 9999، واختر إلغاء الاشتراك من القائمة وسيتم إلغاء خدمة كول تون أورانج.

كود إلغاء الكول تون اتصالات

يمكن إلغاء الكول تون لشبكة اتصالات من خلال الكود #5*15* أو تستطيع الاتصال برقم 1500 واختر اللغة العربية ثم اتبع التعليمات لكي يتم إلغاء الخدمة.

كود إلغاء الكول تون فودافون

يمكن إلغاء كول تون فودافون من خلال الكود #0*550* أو الكود #000000*550* ومن ثم ستأتيك رسالة تم إلغاء الاشتراك بنجاح.

كود إلغاء الكول تون وي

يمكن حذف نغمة من النغمات المختارة، مجانًا أرسل كلمة "حذف + كود النغمة" في رسالة لـ 7777.

ويمكن إلغاء كول تون وي مجانًا من خلال إرسال كلمة "إلغاء" في رسالة لـ 7777.

مستخدمو خطوط شبكات الهواتف المحمولة

وفي سياق آخر، يبدي الكثير من مستخدمي خطوط شبكات الهواتف المحمولة في مصر استياءهم عقب نفاد رصيدهم، ويتساءلون أين ذهب، مؤكدين أنهم لم يستخدموا ما يستدعي سحب كافة رصيدهم.

معرفة أين يذهب الرصيد من اتصالات

ويمكن لأي من مسخدمي خط اتصالات في مصر معرفة أين يذهب الرصيد ورصد كافة العمليات التي أجراها آخر 24 ساعة أو من آخر عملية شحن وتفاصيل نظام الخط من خلال كود *80#.

وبعد إدخال كود *80# يحصل العميل على آخر ٥ عمليات (ملخص - تفصيلي) وملخص استخدام آخر ٢٤ ساعة أو آخر كارت تفاصيل نظام الخط.

وتُعد خدمة رصيدي متاحة لكل عملاء الكارت والـminimix من عملاء شركة اتصالات مصر.

خدمة التحكم في الرصيد من أورانج

وتقدم شركة أورانج خدمة التحكم في الرصيد "رسيني" لمتابعة استهلاك الرصيد بالتفصيل من خلال كود #13# أو #100# واختيار رصيدي ويتم استقبال رسالة نصية باستهلاك العميل في أخر 24 ساعة، ومعرفة تفاصيل استخدام الخط في آخر 30 يومًا أون لاين.

كيفية الاستخدام: اطلب #13# من خطك أو #100# واختار رصيدي.

ويمكن الدخول من على الموقع الرسمي للشركة بالحساب الشخصي للعميل واختيار حسابي، رصيدي ثم اختيار "تفاصيل الرصيد".

والخدمة متاحة لعملاء الكارت وكنترول وكارت الشركات مجانًا لأول مرة في اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.

خدمة "اشرحلي رصيدي" من فودافون

وتقدم شركة فودافون خدمة "اشرحلي رصيدي" لمعرفة كافة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت مجانًا لكل عملاء فودافون الكارت.

ويمكن لعملاء فودافون الكارت معرفة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت عن طريق الكود #81* مجانًا لأول مرة فى اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش..