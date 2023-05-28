الأحد 28 مايو 2023
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اقتصاد

تنفيذ صفقة بيع 0.5% من إجمالي أسهم شركة المصرية للاتصالات بالبورصة

المصرية للاتصالات،
المصرية للاتصالات، فيتو

أعلنت  البورصة المصرية، اليوم 28/5/2023، عن تنفيذ صفقة بيع عدد 8،493،600 سهم بنسبة الـ 0.5% من إجمالي أسهم شركة المصرية للاتصالات، بقيمة إجمالية 196،287،096 جنيه، وذلك لاستكمال صفقة بيع 10% من حصة وزارة المالية في الشركة لصالح مستثمرين استراتيجيين.

 

بيع أسهم المصرية للاتصالات 

وتم خلال جلسة اليوم بيع نحو 9.5% من إجمالي أسهم المصرية للاتصالات في البورصة لصالح مستثمرين استراتيجيين، بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما تم بيع باقي نسبة الـ 10% في السوق الثانوي بالبورصة لصغار المساهمين بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد.

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 الشركة المصرية للاتصالات


وكشفت  البورصة المصرية، في إفصاح اليوم، أنه بالإشارة إلى مذكرة المعلومات بغرض بيع أسهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية المنشورة على شاشات البورصة، فقد تم بتاريخ اليوم 28/5/2023 تنفيذ بيع عدد 8،493،600 سهم بقيمة إجمالية 196،287،096 جنيه.
 

 

وكانت قد أعلنت شركة سي آي كابيتال عن، إتمام عملية طرح ثانوي لأسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 3.75 مليار جنيه، بإجمالي عدد 162.171.802 سهم، مما يمثل 9.5٪ من رأسمالها المصدر، حيث مثلت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب.

وتحدد سعر الطرح بقيمة 23.11 جنيه للسهم، وهو سعر السهم عند إغلاق التداول ليوم الخميس 11 مايو بقيمة سوقية 39.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات.

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