تنفيذ صفقة بيع 0.5% من إجمالي أسهم شركة المصرية للاتصالات بالبورصة

أعلنت البورصة المصرية، اليوم 28/5/2023، عن تنفيذ صفقة بيع عدد 8،493،600 سهم بنسبة الـ 0.5% من إجمالي أسهم شركة المصرية للاتصالات، بقيمة إجمالية 196،287،096 جنيه، وذلك لاستكمال صفقة بيع 10% من حصة وزارة المالية في الشركة لصالح مستثمرين استراتيجيين.

بيع أسهم المصرية للاتصالات

وتم خلال جلسة اليوم بيع نحو 9.5% من إجمالي أسهم المصرية للاتصالات في البورصة لصالح مستثمرين استراتيجيين، بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما تم بيع باقي نسبة الـ 10% في السوق الثانوي بالبورصة لصغار المساهمين بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد.

-إعلانات-

الشركة المصرية للاتصالات



وكشفت البورصة المصرية، في إفصاح اليوم، أنه بالإشارة إلى مذكرة المعلومات بغرض بيع أسهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية المنشورة على شاشات البورصة، فقد تم بتاريخ اليوم 28/5/2023 تنفيذ بيع عدد 8،493،600 سهم بقيمة إجمالية 196،287،096 جنيه.



وكانت قد أعلنت شركة سي آي كابيتال عن، إتمام عملية طرح ثانوي لأسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 3.75 مليار جنيه، بإجمالي عدد 162.171.802 سهم، مما يمثل 9.5٪ من رأسمالها المصدر، حيث مثلت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب.

وتحدد سعر الطرح بقيمة 23.11 جنيه للسهم، وهو سعر السهم عند إغلاق التداول ليوم الخميس 11 مايو بقيمة سوقية 39.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.