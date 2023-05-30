علي جمعة يكشف مفاتيح النجاة للإنسان وسر التوكل على الله

التوكل على الله، كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن مفاتيح النجاة للإنسان، مؤكدًا أن التوكل على الله من مفاتيح النجاة، ولها آثار طيبة في الدنيا والآخرة.

مفاتيح النجاة وسر التوكل على الله

وعن التوكل على الله قال الدكتور علي جمعة إن هناك فرقا بين التوكل والتواكل، وهو بترك الأسباب، فإذا أخذ الإنسان بالأسباب وقال: "يا رب"، فأنه متوكل، "فترك الأسباب جهل، والاعتماد عليها شرك".



وعن مفاتيح النجاة وعلاقتها بالتوكل على الله، قال الدكتور علي جمعة: "من مفاتيح النجاة التوكل على الله تعالى. وعرَّف الإمام الغزالي التوكل بأنه اعتماد القلب على الوكيل وحده. فالإنسان إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا فاعل إلا الله، واعتقد مع ذلك تمام العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الفاعل الحقيقي، فإن هذا هو حقيقة التوكل".

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كيفية التوكل على الله

وقال الدكتور علي جمعة عن التوكل على الله "توكل على الله يعني اعتمد عليه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، التوكل بهذه الكيفية ينشئ في القلب التسليم والرضا، فهذا مبني على أمر الله سبحانه وتعالى، وعلى حب الله سبحانه وتعالى لهذا الشأن قال تعالى: {وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ}، {وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.

وتابع "قال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}، قال تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}، ولابد علينا أن نتدبر ونعلم أن {وَلِلهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ} .

أهمية التوكل على الله

وعن أهمية التوكل على الله قال علي جمعة: "فإذا كان ربنا عنده خزائن السموات والأرض كيف أتوكل على غيره؟! {إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ}، يعني كل شيء بأمر الله تعالى {ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} إذن التوكل هذا مهم جدًّا، وهو له آثار طيبة في الدنيا والآخرة"

أما عن حديث دخول 70 ألف للجنة بغير حساب فقال علي جمعة: "قال رسول الله ﷺ: «يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال ﷺ: «الذين لا يكتوون، ولا يتطيرون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون». هنا المفتاح أنهم على ربهم يتوكلون."

وكشف على جمعة الفرق بين التوكل والتواكل فقال: "هناك فرق بين التوكل والتواكل، الفرق بينهما هو: ترك الأسباب، فإذا أنت فعلت الأسباب ثم قلت: يا رب، فأنت متوكل، "فترك الأسباب جهل؛ لكن الاعتماد عليها شرك".

ترك الأسباب بحجة التوكل على الله

وعن ترك الأسباب بحجة التوكل على الله قال علي جمعة: "ترك الأسباب لم يكن من سنة الأنبياء، يقول سيدنا ﷺ: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا». فإذن التوكل مهم، ومأمور به، وهو يولد الرضا والتسليم. قال رسول الله ﷺ: «من سره أن يكون أغنى الناس، فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يده».