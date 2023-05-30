ننشر أسماء أوائل الإعدادية في الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية، حصلت “فيتو” على أسماء اوائل الشهادة الاعدادية على مستوى محافظة الدقهلية.

أوائل الاعدادية

وحصلت الطالبة غادة حازم علي احمد منصور الباز علي بمدرسة طوخ الأقلام بالسنبلاوين على المركز الأول بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز الثاني للطالبة آمنة عبدالله محمود بمدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد بمجموع ٢٧٩.

الثاني مكرر ريتاج محمد محمود الداودي مدرسة محمد حسن الجيار في المطرية بمجموع ٢٧٩.

الثالث حنين السيد عطية بمدرسة البشائر الخاصة بلقاس بمجموع ٢٨٧.٥.

الثالث مكرر السعيد فوزي السعيد الدداموني مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد بمجموع ٢٨٧.٥.

الثالث مكرر نورهان رضا فوزي عبد القادر مدرسة الستان ني بلقاس.

الثالث مكرر سارة احمد ابراهيم محمد عوض مدرسة ميت غراب السنبلاوين.

الثالث مكرر حبيبة احمد محمد برهام صقر مدرسة المنزلة الرسمية للغات.

الثالث مكرر ملك حسين حسن الشرقاوي مدرسة العائلة المقدسة.

الثالث مكرر نور محمد محمد عبد الحفيظ مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 87.5%.

جاء ذلك عقب عرض النتيجة من ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية وبحضور وإبراهيم طلعت رئيس الكنترول ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

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وكان ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تفقد أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية داخل لجان التقدير بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين.

ورافق وكيل تعليم الدقهلية أحمد هلال رئيس لجنة إدارة الإعدادية وراغب مختار مشرف عام التصحيح وإبراهيم طلعت رئيس الكنترول ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، مؤكدًا ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب.

وشدد وكيل تعليم الدقهلية على عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وخلال الجولة بمقار التقدير، أكد وكيل الوزارة على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وأصى وكيل التعليم بضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية أكثر من مرة لإعطاء كل طالب حقه.

وصرح وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها الإثنين الموافق ٥/١٥، وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها تمهيدًا لتجهيز النتيجة للاعتماد من معالي الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى نهاية الأسبوع الحالى متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنصورة

وتقدم “فيتو” نتيجة الصف الثالث الإعدادي في مدينة المنصورة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.

وتزايدت أعمال البحث على محركات جوجل حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الدقهلية، وتستمر أعمال التصحيح بتعليم الدقهلية لإعلان نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في المحافظة.

كما قال وكيل تعليم الدقهلية إن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس من الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية وموقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية.

وشدد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح، وأوصى بمراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.