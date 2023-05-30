ثقافة الإسماعيلية تعلن عن ورش لتعليم الرسم الأطفال ضمن أنشطة الإجازة الصيفية

أعلن فرع ثقافة الإسماعيلية، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، عن عقد عدد من الورش الفنية الخاصة بتعليم الأطفال الرسم بالمجان.

مواعيد الورش

وتقام الورش في مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية، أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع وتقوم بالتدريب خلال الورش الفنانة سهي العشرى، ويبدأ الكورس في الأيام المخصصة منذ الساعة السادسة مساء.

خطة النشاط الصيفي

وتأتى تلك الورش ضمن خطة نشاط فرع ثقافة الإسماعيلية خلال فصل الصيف وإجازة نهاية العام الدراسي، وذلك بإشراف من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، فى وقت سابق فعاليات مناقشة الحلقة البحثية بعنوان ( دور الأسرة في التوعية بأخطار المخدرات الرقمية وصورها) ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأت الحلقة البحثية بكلمة الشاعر مدحت منير والذى رحب بالحضور قائلا ان المخدرات الرقمية من اخطار انواع المخدرات علي الاطفال والكبار، ثم تحدثت الدكتورة هالة ابوبكر استشارى صحة نفسية ومعالجة الإدمان عن ماهية المخدرات الرقمية ومتي تم اكتشفها، بالاضافة إلى حديثها عن طريق تشغيل تردد المخدرات الرقمية وتأثيرها علي العقل وطريق الوقاية منها والتوعية ضدها، هل هي مضرة، هل المخدرات الرقمية الصوتية تسبب الانتشاء، أضرار المخدرات الرقمية، طقوس تعاطي المخدرات الرقمية، نشأة المخدرات الرقمية، أنواع المخدرات الرقمية.



وقالت إن المخدرات الرقمية هي ملفات صوتية تعمل على تذبذبات مختلفة لكل اذن لذا تحتاج لسماعة ستيريو وتؤدي الى تغيير في كهربية الدماغ وتحفيزه في محاكاة للتغيرات التي تحدثها المخدرات الحقيقية.

وأشارت إلى إنه ليس هناك دليل علمي على أنها تسبب الإدمان أو مضارها، حالة الوفاة لم تؤكد بعد علاقتها بهذه المخدرات، و تباع من خلال مواقع بأسعار تبدأ من 3 دولار وتصل إلى 30 دولار وأكثر تختلف حسب الجرعة ومدتها والإحساس الذي تود أن تحققه، لافتة الي إن المخدرات الرقمية انتشرت لدى الغرب قبل خمس سنوات ومؤخرًا سلط الإعلام العربي الضوء عليها، هناك مقاطع فيديو تظهر شباب يتعاطونها تؤدي بهم بعد فترة ساعة من الزمن إلى تشنجات عضلية وسرعة في التنفس ونبض القلب.، موضحة إن رد الفعل الحكومي العربي ضعيف في ظل ضعف انتشارها الذي يقتصر على السعودية والإمارات ولبنان.

ومن جانبها قالت الدكتورة يمني عمر استشارى صحة نفسية وتعديل سلوك وتحدثت عن اثر المخدرات المستخدمة علي المخ ودور الاسرة في تكوين مدمن ودور اصدقاء السوء، يجب على الأهل حث الأبناء على المشاركة في أنشطة اجتماعية وتطوعية تفرغ طاقات الشباب، وعلى الأهل تقوية الروابط بينهم وبين الأبناء بما يضمن مصارحتهم بما يجول في أنفسهم.

ويعد ادمان الموسيقى الصاخبة، واحدة من بعض حالات الادمان على الموسيقى، اذ اكد باحثون المان ويابانيون ان الموسيقى الصاخبة تحدث اضرار في الجهاز العصبي، وقامت دراسة اجريت على مجموعتين من الشباب، بفحص الخلايا العصبية والسمعية عند الاشخاص الذين كانوا في مجموعتين، وتبين ان الذين كانوا في مجموعة مدمني الموسيقى الصاخبة، تعرضوا لتأثير احدث اضرار في الخلايا العصبية والقشرة السمعية، في حين ان افرار المجموعة الثانية لم يتعرضوا لهذه الاثار).

كما تحدث مهند سمير عن تأثير الفطرة الانسانية علي العادات السيئة، وكيفية الوقوع في فخ الادمان وأدمان العادات الضارة بالمخ، الاستعداد النفسي للادمان، ويسبب الاستماع للمخدرات الرقمية الشعور برجفة وتشنجات بالجسم.

وتؤثر المخدرات الرقمية على الحالة النفسية والجسدية للمتعاطي، وتعمل على إبعاد وعزل المتعاطي عن الحياة الاجتماعية، انخفاض الطاقة الإنتاجية للفرد بسبب انعزاله عن الواقع الخارجي، بالاضافة لفتح باب الناقش للسادة الحضور.

