امتحانات الثانوية الأزهرية، توضيح مهم من قطاع المعاهد عن الأسئلة

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يترقب طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية انطلاق امتحانات الدور الأول، والتي من المقرر أن تنطلق في الثالث من شهر يونيو القادم في كافة معاهد الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ومن جانبه ذكر الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه من بداية شهر يناير من العام الجاري كانت انطلاقة استعدادات الثانوية الأزهرية، حيث تم التنبيه على الطلاب بتسجيل بياناتهم للتقدم للشهادة الثانوية على بوابة الأزهر الإلكترونية والذي استمر لمدة شهرين، وكذا المتقدمين لرئاسة اللجان ومساعديهم قاموا بالتسجيل على بوابة الأزهر للاختيار من بينهم العدد المطلوب للجان.

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وأشار الى أنه تم اختيار الملاحظين إلكترونيا دون أي تدخل بشري ومن وقع عليه الاختيار تم تجهيز خطابات الندب لهم، وهذا العام تم إرسال ٢٥ ألف خطاب ندب للملاحظين، بجانب ١٠ آلاف من الإداريين والعمال.

أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وتطرق رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى الحديث عن وضع الأسئلة، مبينا أنه تم وضع الأسئلة من خلال خبراء ومستشاري المواد التعليمية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في جميع التخصصات، بالإضافة إلى مشاركة خبراء من جامعة الأزهر، وتم إعداد الأسئلة في شهر أبريل.

وبعدها تمت عملية الطباعة بعد إعداد إحصائيات الطلاب من قبل الإدراة المركزية للامتحانات وتم الطباعة بداية شهر مايو، كما قمنا بتسليم جميع الأسئلة لجميع المناطق الأزهرية في مراكز توزيع الأسئلة.

رسالة وكيل الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

ومن جانبه التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

وقال وكيل الأزهر إن رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية عليهم مسؤولية كبيرة وأمانة وضعناها في رقابهم، مبينا أن امتحانات الثانوية الأزهرية تم الاستعداد إليها منذ فترة وتم بذل جهود كبيرة، لتخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

استعدادات الأزهر لامتحانات الثانوية الأزهرية

وأكد الدكتور الضويني أنه لم تثبت إلينا حالة تسريب واحدة العام الماضي بفضل جهود أبناء الأزهر المخلصين، مضيفا أنه لابد أن نبذل من الجهود ما يكفي لوضع الأزهر في مكانته، مشددا على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا أن يؤدوا الامتحانات، موجها رسالة للطلاب:" اطمئنوا فلن نضيع جهودكم وتعبكم".

واختتم وكيل الأزهر كلمته لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بأن الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم.