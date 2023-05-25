الخميس 25 مايو 2023
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اقتصاد

الإحصاء: 1.73% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال فبراير 2023

اللواء خيرت بركات،
اللواء خيرت بركات، فيتو

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء   اليـــوم  البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبرايـــر 2023.  
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعـة المنتجات الغذائية 156.86 خــــــلال شـــهــــر فبرايـــر2023 مـقــارنـة بشـــهـــر ينايــر 2023 حيــث بلــغ 155.21 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 1.06٪ وذلــك لزيـــادة الإنتــاج لتغطية احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.

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• بــلــغ الــرقــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خــــلال شــهـــر فبرايـــر 2023 مقــــارنة بشهـــر ينايـــر2023 حيـث بـلـــــغ 118.86 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 28.48٪ وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.


الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:
• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة الأجهزة الكهربائية 112.48 خــــلال شهــر فبرايـــر 2023 مقــارنة بشــهــر ينايـــر 2023 حيــث بلــــغ 120.55 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 6.70٪ وذلك بســبب نقــص المواد الأوليـــة لتوقف الاســتيراد من الخــارج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.84 خـــلال شهــــر فبرايـــر2023 مقـــارنـــة بشــهر ينايـــر2023 حــيــث بــلــغ 92.61 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 4.07٪ وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 106.90 خلال شهر فبرايـــر 2023 (أولـي) مقابل 105.08 خلال شهر ينايـــر 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.73٪.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية الصناعات التحويلية

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