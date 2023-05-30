الحكاية الكاملة للشيخ حسن علي، أزهري مصري افتتح تنصيب عمدة شيكاغو بالقرآن وقصته تثير الاندهاش

الشيخ حسن مصطفى علي، أثار إمام ومدير مركز "مكة" في شيكاغو، الشيخ حسن علي، تفاعلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في العالم، بعد افتتاحه حفل تنصيب عمدة شيكاغو بقراءة القرآن الكريم.

الشيخ حسن علي يفتتح تنصيب عمدة شيكاغو بالقرآن

صدح الشيخ حسن مصطفى علي في القاعة بآيات من سورة النساء "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا"، فقد قرر الشيخ المصري الأزهري أن تكون الآيات التي يتلوها منتقاه، ليعلم عمدة شيكاغو الجديد الدرس القرآني، في حفل تنصيبه عمدة لشيكاغو، لكن الإمام المصري الأزهري سبق وافتتح جلسات مجلس نواب ولاية إلينوي الأمريكية بقراءة القرآن ضمن فعاليات يوم التواصل مع ممثلي الولاية من قِبل مجلس المؤسسات الإسلامية.

السيخ حسن مصطفى يتلو القرآن في حفل تنصيب عمدة شيكاغو، فيتو



أما الشيخ حسن مصطفى علي، أو قارئ القرآن في حفل تنصيب عمدة شيكاغو، فهو إمام ومدير مركز "مكة" الإسلامي في شيكاغو، كان ممن حضروا افتتاح تنصيب عمدة شيكاغو براندون جونسون، وكانت مشاركته في الحفل مختلفة، فقد قرر أن تكون مشاركته الفعالة في حفل تنصيب العمدة بتلاوة أيات الذكر الحكيم، وكان احتياره لتلاوة آيات العدل، وتأدية الأمانة، فكانت نصيحته لعمدة شيكاغو من خلال القرآن.

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الشيخ حسن علي يشارك في مناسبات إلينوي الرسمية

لم تكن مشاركة القارئ المصري حسن علي في مناسبة تنصيب عمدة شيكاغو الأولى، لكنها كانت المرة الثالثة التي يشارك فيها الشيخ حسن علي إمام مركز "مكه" في شيكاغو وقارئ القرآن المصري، في الحفلات الرسمية في ولاية إلينوي الأمريكية.



يؤكد المقربين من الشيخ حسن علي أنه يعمل أيضًا أستاذ الأديان المقارنة في جامعة لويس الأمريكية بولاية إلينوي، وتم دعوته في مراسم افتتاح تنصيب عمدة شيكاغو، وكانت هذه المناسبة الرسمية الثالثة، التي يتم دعوته لها في ولاية إلينوي، حسبما قال الشيخ حسن في أحدى تصريحاته الإعلامية.

الشيخ الأزهري يفتتح تنصيب عمدة شيكاغو بآيات العدل

وقال الشيخ المصري حسن علي في أحد تصريحاته "هذه المرة الثالثة التي يتم دعوتي لها، للاستفتاح بقراءة القرآن الكريم في مناسبة رسمية"، وقع اختيار القارئ المصري على سورة النساء وقرأ منها: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا".

الشيخ حسن مصطفى علي في حفل تنصيب عمدة شيكاغو، فيتو



ترجمت الآيات إلى اللغة الإنجليزية، حيث لاقت إعجاب الحضور، الذين انصتوا لها في انبهار، فهذه الآيات التي تحض على العدل وآداء الأمانة هو ما يريده هؤلاء الذين أرادو تنصيب العمدة، لم يكتف الشيخ حسن بذلك، لكنه دعا لعمدة شيكاغو بالتوفيق والسداد في تحقيق العدل والسلام بين المجتمع في شيكاغو.

كلمات الشيخ حسن علي لتحقيق العدالة والسلام للجميع

أقيم حفل تنصيب براندون جونسون، المنتمي للحزب الديمقراطي والعمدة السابع والخمسين لشيكاغو، في أكبر قاعات مدينة شيكاغو. وتحدث الشيخ حسن علي في كلمته، التي وجهها لعمدة شيكاغو في حفل تنصيبه، مؤكدًا على أهمية تحقيق العدالة والسلام للجميع مع اختلاف أعراقهم وديناتهم وجنسياتهم.

آيات القرآت تتلى في مجلس نواب إلينوي، فيتو



لم تكن مشاركة الشيخ الأزهري حسن علي في حفل تنصيب عمد شيكاغو الأولي، فقد شارك الشيخ حسن علي في افتتاح جلسات مجلسي الشيوخ والنواب في ولاية إلينوي الأمريكية، وأيضًا قرأ آيات من سورة المائدة "ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون"

آيات القرآن تتلى في المناسبات الرسمية بولاية إلينوي

ولم تكن اختيارات القارئ المصري الأزهري حسن علي لآيات القرآن التي يتلوها في المناسبات الرسمية في ولاية إلينوي الأمريكية عبثيه، ولكنه يختارها لتتحدث عما يريده من السياسيين الأمريكيين وصناع القرار في أمريكا بتحقيق "العدل والسلام".

ويؤكد أصدقاء الشيخ الأزهري أن اسمه الشيخ حسن مصطفى علي، تخرج من كلية الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية جامعة الأزهر، ويعمل إمامًا ومديرًا لمركز "مكة" في شيكاغو الأمريكية، يقوم بتدريس الأديان المقارنة بجامعة لويس بولاية إلينوي.

بداية الشيخ حسن علي، الأزهري المصري، كانت عندما سافر للولايات المتحدة عام 2008، وعمل إمامًا في العديد من المراكز الإسلامية في أكثر من ولاية أمريكية، ليستقر بعد ذلك في ولاية إلينوي الأمريكية، ويعمل مديرًا لمركز مكة.

بدأ مشواره بالأزهر وأصبح مدير مركز إسلامي بأمريكا

حصل الشيخ حسن مصطفى على الليسانس في الدراسات الإسلامية والشريعة باللغة الإنجليزية من جامعة الأزهر عام 2007، وفاز بترتيب الأول علي مستوى الجمهورية في مسابقة فن الخطابة وإلقاء المحاضرات عام 2002.

مدير مركز مكة في شكاغو الشيخ حسن علي، فيتو



يشغل أمام مركز "مكة" الشيخ حسن علي العديد من المناصب في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو عضو بمجلس إدارة منظمة هينسدل لخدمة المجتمع، وعضو لجنة زكاة شيكاغو، ونشر له العديد من المقالات في أمريكا وفي الدول العربية.

واصل الشيخ حسن مصطفى علي دراسته، خلال فترة تواجده بالولايات امتحدة الأمريكية، فحصل على شهادة الماجستير في مقارنة الأديان من شيكاغو عام 2017، ويعد حاليًا لرسالة الدكتوراه.

مدير مركز مكة يقيم احتفالية كبري في شيكاغو

هناك العديد من الفاعليات التي يقوم بها مدير مركز مكة الشيخ الأزهرى الدكتور حسن مصطفى على، إمام ومدير مركز مكة الإسلامى فى شيكاغو، حيث أقيم في 1 نوفمبر الماضي احتفالية كبرى، حضرها أكثر من 900 شخص، وعلى رأسهم السفير المصري الدكتور سامح أبو العينين، القنصل العام لمصر في شيكاغو وولايات وسط وغرب أمريكا، والعديد من أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية والإسلامية، وكان والأمريكية. وكان آخر لقاء عقده الشيخ حسن في مركز مكة هو الإفطار الرمضانى لحوار الأديان.

ردود أفعال واسعة على الشيخ الأزهري في شيكاغو

أثار افتتاح الشيخ حسن مصطفى تنصيب عمدة شيكاغو بتلاوة القرآن ردود أفعال واسعة، حيث احتفى العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الشيخ المصري حسن مصطفى علي، في المناسبات الرسمية الأمريكية وقراءته للقراآن، فقال عثمان فكري "الأزهر يٌحتفى به وبعلمائه في كل بقاع الأرض؛ لأنهم يعملون على نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المٌستنير، وإيضاح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف"

الشيخ حسن علي في الاحتفالات الرسمية بولاية إلينوي، فيتو

وتابع عثمان فكري قائلًا: "هذا ما شهدناه في شيكاغو الأمريكية ضمن فعاليات يوم التواصل بين ممٌثلي الولاية وأعضاء مجلس نواب ومجلس الشيوخ بولاية إلينوي مع مجلس المؤسسات الإسلامية؛ حيٌث افتتح الشيخ الأزهري الدكتور حسن مصطفى علي إمام مركز مكة الإسلامي بولاية شيكاجو جلسة مجلس الشيوخ بآيات من القرآن الكريم وسط حفاوة كبيرة به وبالأزهر"

وعلق أبو العلا طلعت قائلًا: " سبحان الله، الشيخ حسن يتلو القرآن الكريم على الهواء أمام شعب غير مسلم والمسلمين فيه اقليه والناس تسمع وتنصت..."

وردت بثينة العمري الرويشي فقالت: "القرآن الكريم.. لأول مرة يُتلى في حفل تنصيب عمدة شيكاغو الجديد!! تضمنت مراسم تنصيب عمدة شيكاغو السابع والخمسين، براندون جونسون، يوم الإثنين الماضي، آيات من القران الكريم، تلاها الشيخ الدكتور حسن علي (خريج الازهر الشريف والذي يعمل مدير لمركز مكة الإسلامى في شيكاغو.) وقام ايضا بالقاء كلمه مختصرة تحدث فيها عن العدل والسلام والمساواة فى الإسلام مباشرة قبل القاء العمدة كلمة تنصيبه. شعور جميل جدا..."

وقالت ندى عبد الهادي: " ما شاء الله شيخ حسن. دائما فخورين بحضرتك. الله يوفقك للخير"

أما الشيخ إسماعيل الغندراوي فعلق قائلًا: "الصديق الغالي فضيلة الشيخ الدكتور حسن مصطفى علي يقرأ القران ويقول كلمة في حفل تنصيب عمدة شيكاغو بأمريكا وفقكم الله ونفع بكم"