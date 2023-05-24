الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

جامعة الأزهر تعلن فتح باب التسجيل لورش عمل حول كتابة المشاريع البحثية

الدكتور سلامة داود،
الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، فيتو

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، اهتمام القيادة السياسية بالتعليم  والبحث العلمي؛ كونهما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة والنهوض والارتقاء بالوطن في الجمهورية الجديدة.

جامعة الأزهر

وقال صديق: إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ حريصة على التعاون والتكامل مع جميع المؤسسات الوطنية من أجل خلق مناخ مناسب للعملية التعليمية والبحث العلمي عن طريق  مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر.

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وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هناك تعاونًا وثيقًا من خلال  مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) وبنك المعرفة المصري وأكاديميات نيتشر البحثية التابعة للناشر Springer Nature.

وأوضح الدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر، أن التعاون مع المؤسسات الوطنية نتج عنه بعض الأعمال المهمة، منها: فتح باب التسجيل لورش عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن طريق  هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ من أجل المساعدة  على كيفية كتابة المقترحات والمشروعات البحثية ونشر نتائجها في مجلات علمية متميزة، والعمل على تعزيز المهارات البحثية لدى الباحثين في مختلف المجالات العلمية.

مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر

وأضاف مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر أن برنامج ورشة العمل يتضمن ثلاثة طرق  عمل تفاعلية تتضمن: 
أولًا: كتابة ورقة بحثية، وسيتم من خلالها مناقشة إستراتيجيات الكتابة الاحترافية، وبيان أهمية وملاءمة الدراسة من الباحث للقارئ من خلال الورقة البحثية المقدمة.

ثانيًا: منهجية البحث، وتتناول الخطوات التي يجب مراعاتها عند التخطيط لدراسة جديدة لضمان إجرائها بقوة لتوليد نتائج صحيحة وموثقة.

ثالثًا:  كتابة مقترح مشروع، وهذا سيساعد الباحثين في التعرف على طرق التمويل الحديثة وكتابة مقترح فعال لطلب المنحة للحصول على تمويل ناجح للبحث، لافتًا إلى أن  الباحثين الذين يجتازون تقييم ما بعد ورشة العمل سيحصلون على شهادات أكاديميات نيتشر البحثية، بشرط أن يكون الباحث تابعًا لجهة بحثية مصرية معتمدة، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن ٤٠ عام وقت الموعد النهائي لتلقي المقترحات، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه، علما بأن آخر موعد للتقدم 8 من يونيو القادم  2023م،

 ولمعرفة الشروط يرجى الدخول على هذا الرابط الإلكتروني للهيئة.

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جامعة الأزهر مؤسسة الأزهر مؤسسة الأزهر الشريف شيخ الأزهر الشريف مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر

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