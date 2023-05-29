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أخبار مصر

الشهادة الثانوية الأزهرية، جدول امتحانات العلمي والأدبي وموعد إجازة عيد الأضحى

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يترقب طلاب  الشهادة الثانوية الأزهرية  انطلاق امتحانات الدور الأول، والتي من المقرر أن تنطلق في الثالث من شهر يونيو القادم في كافة معاهد الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وتبدأ امتحانات القسم العلمي، السبت الموافق 3 يونيو 2023 وتنتهي الأربعاء الموافق12 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:

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القسم العلمي
السبت 3 يونيو: الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو: القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو: الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو: الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو: الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو: الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو: النحو

السبت 24 يونيو: الكيمياء

الأثنين 26 يونيو: الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك
الأثنين 3 يوليو: الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو: البلاغة

السبت 8 يوليو: التوحيد

الأثنين 10 يوليو: الصرف

الأربعاء 12 يوليو: التفسير

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

القسم الأدبى
الأحد 4 يونيو: الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو: القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو: البلاغة

الأحد 11 يونيو: الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو: النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو: التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو: الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو: الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك
الثلاثاء 4 يوليو: الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو: التوحيد

الأحد 9 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية

 

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023


ومن جانبه التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم،  اليوم السبت، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

وقال وكيل الأزهر إن رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية عليهم مسئولية كبيرة  وأمانة وضعناها في رقابهم، مبينا أن امتحانات الثانوية الأزهرية تم الاستعداد إليها منذ فترة وتم بذل جهود كبيرة، لتخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

 

لجان الشهادة الثانوية الأزهرية 

وأكد الدكتور الضويني أنه لم تثبت إلينا حالة تسريب واحدة العام الماضي بفضل جهود أبناء الأزهر المخلصين، مضيفا أنه لابد أن نبذل من الجهود ما يكفي لوضع الأزهر في مكانته، مشددا على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا أن يؤدوا الامتحانات، موجها رسالة للطلاب:" اطمئنوا فلن نضيع جهودكم وتعبكم".

 

واختتم وكيل الأزهر كلمته لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بأن الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم.

 

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امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، رسالة عاجلة من وكيل الأزهر لرؤساء اللجان

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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، تعليمات خاصة من وكيل الأزهر لمراكز التصحيح

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