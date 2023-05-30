الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
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الباشا الأبيض.. عن رعاية الخونة في أكنافنا

كان نهر النيل هو البوابة لغرس بذور استراتيجية السيطرة البريطانية على مصر، بدأت القصة مع رحلات صمويل باشا بيكر الرحالة والضابط الإنجليزي المعروف، والذي بلغ مكانة كبيرة لدى أبناء محمد علي باشا خاصة الخديو إسماعيل الذي قربه وصعده في المناصب داخل الجيش حتى وضعه على رأس قيادة الحملة المصرية لاستكشاف منابع النيل في اوغندا والتي انتهت بتأسيس مديرية خط الأستواء المصرية.

 

خلال رحلته اكتشف بيكر بحيرات عظمى في أوغندا منهما ينبع ما نعرفه الأن بالنيل الأبيض وقرر أن يطلق على واحدة إسم "فيكتوريا" على إسم الملكة البريطانية الشهير والآخري "ألبرت" على إسم زوج الملكة! لم يتكلف الباشا الأبيض عناء التفكير للحظة بإن يطلق على إحدى البيحرتين إسم "إسماعيل" لكنه كان يدرك إنه بريطاني عن حق، ولاءه للتاج البريطاني فقط لا للرجل الذي اغدق عليه بالعطايا وحمل بأسمه لواء رحلة عسكرية جغرافية حساسة وهامة للأمن القومي المصري. 

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تتبع الأكاديمي النرويجي “ترجى تفيدت” أوراق السير صامويل بيكر ضمن رحلته لتوثيق تاريخ نهر النيل في عصر الاستعمار البريطاني، وكشف عن  أفكار  بيكر التي شكلها نحو نهر النيل ومنابعه وعلاقتها بمصر خلال قيادته للحملة، فكتب الباشا الأبيض التقارير وإبداء النصائح لصناع السياسة والحرب في بريطانيا بضرورة السيطرة على السودان بأي ثمن لخنق مصر واحتلالها.. 

 

بل كتب الرجل الذي خان ولي نعمته يقول ( لقد شرب العرب من تلك الآبار "النيل" لآلاف السنين، فإذا اقمت قلعة على هذه الآبار أصبح العرب تحت رحمتك، لا مياه لا عرب، والنيل الأبيض هو حدود البداية لذلك)

 السير لصامويل وايت بيكر ومرافقوه من مستكشفو نهر النيل خلال مرورهم جنوب السودان 1863، المصدر موسوعة Encyclopædia Britannica
 

 رغم خيانة بيكر، ظلت للرجل مكانته الكبيرة لدى أبناء محمد علي وربما يراه البعض إلى الأن مستكشفا عظيما، لا خائنا ومستعمرا حقيرا، استغل حفاوة المصريين وسذاجتهم في بيع أمانهم لمستعمر جبان، ولكنه في الحقيقة ومن وجهة نظري كان بيكر وطنيا فريدا ومخلصا بحق للتاج البريطاني، ولا عزاء للسذج والغافلين.

ورقة رابحة

التقط اللورد كرومر تقارير وإشارات بيكر وغيره من المستكشفين لمنابع النيل، وبعد دراسات مستفيضة للوضع السياسي والمائي في أعالي النيل، توصل إلى حقيقة واحدة، أن سد صغير بعرض 8 أمتار على بحيرة آلبرت نيانزا كفيل بالتحكم في المياه الواصله إلى مصر..

 

وهي بالتالي ورقة استراتيجية رابحة يمكن استخدامها في الوقت الذي يعلوا فيه صوت المصريين للمطالبة بالاستقلال عن بريطانيا، ومن هنا كانت البداية الحقيقية لمحاولات خنق مصر عن طريق نهر النيل.

 

ورثت الأمبراطورية الأمريكية الإرث الاستعماري لشقيقتها الكبرى البريطانية من حيث المفهوم مع تغيير نوعي في الأليات، فوضعت نهر النيل صوب أعينها واعتبرته يد مصر الموجوعة، فاعادت السيناريو البريطاني مع نهر النيل لكن بشكل أكثر عملية من الإنجليز..

سد الحدود

بعد دخول مصر في تحالف مع المعسكر الشرقي، فأطلقت واشنطن يد مكتب الاستصلاح الأمريكي  لإجراء مجموعة من الدراسات على النيل الأزرق الذي أعتقد البريطانيون إنه أكثر جموحا من أن يتم تطويعه، وأهدى المكتب لإثيوبيا أكثر من 30 مشروعا مائيا على النيل الأزرق لاحتجاز قرابة 70 مليار متر مكعب من مياه النهر، بعد دراسات حقلية بدأت من جانب المكتب بطول النيل الأزرق عام 1958 واستمرت 6 سنوات.

 

من ضمن المشروعات التي أوصى بها مكتب الاستصلاح الأمريكي هو سد الحدود المعروف الآن بسد النهضة الاثيوبي العظيم - Grand Ethiopian Renaissance Dam - وفي دراسات مكتب الاستصلاح الأمريكي التي إطلع عليها كثير من أساتذة المياه في مصر ونقلوا إلينا ما جاء فيها، أن السعة الكاملة لمشروع سد الحدود كانت تصل الى 11 مليار متر مكعب وهي السعة الممكنة لهذا المشروع نظرًا لوجود وادي بطول 5 كيلو مترات شمال غرب جسد السد يمنع ارتفاع المياه الى اكثر من السعة المذكورة.

 

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 وعند سعي إثيوبيا في عهد الرئيس الراحل ميليس زيناوي لرفع مواصفات سد الحدود بعد الاستقرار على تسميته بسد النهضة تم اقرار مشروع جديد لزيادة سعة الخزان، وهو بناء سد آخر مكمل لإغلاق هذا الوادي بطول 5 كيلو مترات وارتفاع 50 مترا وهو ما يسمى الان بسد السرج، لترتفع سعة سد النهضة إلى 74 مليار متر مكعب وهو رقم له رمزية كبيرة كونه حاصل جمع حصتي مصر والسودان.

صمويل باشا بيكر الخديو اسماعيل منابع النيل مديرية خط الأستواء المصرية نهر النيل تاريخ نهر النيل الكاتب الصحفي أحمد ممدوح فيتو بوابة فيتو الاستعمار البريطاني

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