الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

مركز بحوث الشرق الأوسط يناقش تحديات حروب الجيل الرابع والخامس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

يقيم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية برئاسة حاتم العبد مدير المركز إقامة مؤتمر  الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس " رؤى وحلول وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

تحديات حروب الجيل الرابع والخامس

وجاء ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

ويشارك في المؤتمر عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي،  طارق  سعدة نقيب الإعلاميين، دينا أبوزيد أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام لشئون المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس.

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وفي سياق آخر كرم مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس في جلسته التي عقدها أمس الأحد  كلًا من محمود المتينى رئيس الجامعة وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قامت نهى دنيا باهدائهما درع الكلية لجهودهما ودعمهما المستمر للكلية، وذلك بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

برنامج الصحة الواحدة العالمية 

وتم خلال اجتماع مجلس الكلية مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للكلية، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتضمنت الجلسة الإعداد للائحة الجديدة للكلية  وإدماج برنامج الصحة الواحدة العالمية فى برامج اللائحة الجديدة بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للجامعات على أن يبدأ تطبيقها العام القادم.

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كما تم الاتفاق فى المجلس على الخطة التسويقية لهذه البرامج حيث تشكل الإتجاهات الحديثة للدولة ومتطلبات وزارة البيئة لإعداد الكوادر المطلوبة تبعا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (برنامج للماجستير والدكتوراه  فى الطاقة الجديدة، الماجستير فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع جامعة كولن فى ألمانيا، الماجستير لإعداد استشاري بيئى، الماجستير فى إعادة  التدوير)، وتم مناقشة خطة تطوير  قطاعات الكلية المختلفة. 

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