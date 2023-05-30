جامعة الإسكندرية توقع أول درجة علمية مشتركة مع جامعة مانشستر البريطانية

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور جراهام لورد نائب رئيس جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وعميد القطاع الطبى بالجامعة، اتفاقية برنامج أول درجة مشتركة (joint degree) في جمهورية مصر العربية لبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضورالدكتور نانسى روزويل رئيس جامعة مانشستر ورئيس تحالف جامعات Russell البريطانية، والسفيرشريف كامل سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ومن الجانب الإنجليزي د. توني هيجرتي عميد كلية العلوم الطبية، والدكور نيكولاس سيليكات عميد كلية طب الأسنان بجامعة مانشستر، والأستاذ شامسا فاروق مسؤول العلاقات الدولية بجامعة مانشستر،.

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وأشار “قنصوة” إلى أن الاتفاقية تنص على بدء الدراسة بالدرجة المشتركة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية أعتبارا من شهر سبتمبر القادم (العام الجامعي 2023-2024)، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقًا لقواعد الإعتماد لجامعة مانشستر، ولفت أن جامعة مانشستر ستقوم بمتابعة ومراجعة تطبيقها.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر فى عدة مجالات أخرى، لاسيما أن جامعة مانشستر تتمتع بالمركز الـ ٢٨ عالميا بتصنيف QS World Ranking والمركز الأول عالميا للتنمية المستدامة بتصنيف Times Higher Education Ranking.، فضلًا عن التعاون بين الجانبين فى إنشاء برنامج تطوير أبحاث مشتركة للنابغين من باحثي جامعة الإسكندرية مع نظرائهم من جامعة مانشستر بما يخدم رؤية الدولة المصرية وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها أشادت ممثلة جامعة مانشستر خلال زيارة بمستوى مايقدم من جودة تعليمية من خلال برنامج medical joint degree الدرجة المشتركة في الطب والذي بدأت الدراسة به في سبتمبر الماضي بالتعاون مع كلية الطب جامعة الإسكندرية، والذي جذب طلاب جدد من دول مختلفة علي مستوي العالم، كما أكدت على أن التعاون بين الجانبين يتم بشكل متكامل من خلال شراكة محورية إستراتيجية تخدم أهداف تطوير البحث العلمي وتضمن الحصول على أعلى تقدير أكاديمي لخريجي البرامج المشتركة مع جامعة الإسكندرية لكليتي الطب وطب الأسنان.