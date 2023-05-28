الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

مذكرة تفاهم بین طب عين شمس والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

وقع اليوم علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي جمعة رئيس مـجـلـس أمـنـاء الـمـؤسـسـة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية ومفتي الجمهورية سابقا، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

 

 وجاء ذلك بحضور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وسامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأسامه منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث وهبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب وهالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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جامعة عين شمس, فيتو 

و من جانب مؤسسة الصديقية حضر كل من  جيهان زكي رئيس قطاع البرامج والمشروعات وعبد الحميد منصور عضو مجلس الأمناء والأمين العام للمؤسسة. 
يهدف البروتوكول إلى  التعاون مع كلية الطب في الإعداد والتنسيق لإطلاق عدد من القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وحملات الكشف المبكر عن الأمراض وإجراء العمليات الجراحية لخدمة المواطنين في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية،  وذلك في ضوء تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري، وبالتزامن  مع تنفيذ استراتيجيات عام المجتمع المدني.

 


يسري التعاون بين الجانبين وفق هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

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هندسة عين شمس تعقد ورشة عمل مع جامعة كارديف من أجل المناخ

وفي سياق آخر انعقدت ورشة عمل بين جامعتي كارديف - عين شمس من أجل المناخ'' الأولى في كلية الهندسة جامعة عين شمس، من خلال التعاون العلمي والبحثي الوثيق بين مركز الصوتيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومعمل الصوتيات المتقدمة بجامعة كارديف وفي إطار مشروع "مراقبة ظروف التشغيل للتقنيات المستدامة للتخفيف من تغير المناخ" والممول من خلال شراكات المملكة المتحدة - مصر في التعليم العالي - منحة تغير المناخ  التابعة للمجلس الثقافي البريطاني.

 

وخلال ورشة العمل قام الدكتور جون ماكروري من جامعة كارديف البريطانية، بتقديم ندوة عن الصوتيات المتقدمة والمستخدمة في الكشف عن الأعطال والمشاكل في توربينات الرياح.

المجلس الثقافي البريطاني

وقامت بريهان الشافعي مدير تمويل البحث العلمي في المجلس الثقافي البريطاني، بتقديم ندوة عن مجهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم البحوث والشراكات العلمية بين الجامعات المصرية والبريطانية من أجل مواجهة التغير المناخي.

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جامعة عين شمس الدكتور على جمعة العمليات الجراحية الكشف المبكر القوافل الطبية المجتمع المدنى هندسة عين شمس

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