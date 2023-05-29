اختبارات الناشئين، نادي إنبي يعلن مواعيد الاختبارات بالمحافظات

اختبارات الناشئين 2023، أعلن نادي إنبي اختبارات الناشئين لكرة القدم بعدد من المحافظات 2023 ، وجار الإعلان عن إقامة الاختبارات في عدد من المحافظات.

وجاءت مواعيد اختبارات نادي إنبي 2023 في المحافظات كالتالي:



دمياط

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تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الجمعة الموافق 2 - 6 - 2023 علي ملعب مركز شباب مدينة دمياط.

كما تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الإثنين الموافق 5 - 6 - 2023 علي ملعب مركز شباب مدينة كفر سعد

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الجيزة

وتقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الجمعة الموافق 2 - 6 - 2023 علي ملعب 25 يناير - كعبيش - فيصل





البحيرة



تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الإثنين الموافق 5 - 6 - 2023 علي ملعب ساحة الحرية - دمنهور





الشرقية



وتقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم السبت الموافق 3 - 6 - 2023 علي ملعب ستاد جامعة الزقازيق

كما تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الإثنين الموافق 5 - 6 - 2023 علي ملعب مركز شباب الإبراهيمية

كما تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الجمعة الموافق 9 - 6 - 2023 علي مركز شباب العاشر من رمضان.





المنوفية



تقام اختبارات الناشئين بنادي إنبي يوم الخميس الموافق 8 - 6 - 2023 علي ملعب مركز شباب مدينة الباجور



موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية



ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.



الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3



اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2015 وأكبر سن مواليد 2003.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.



مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية



اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.



متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟



ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.