الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

ريفيان تلغي بعض التقنيات من سياراتها R1T

سيارات ريفيان، فيتو
سيارات ريفيان، فيتو

طرحت  شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية،  أول شاحنة ريفيان  R1T  ثنائية المحرك بقوة 600 حصان، كما تعد  أول سيارة  مزودة بوحدة القيادة الداخلية ” إندورا ” من ريفيان، والأهم من ذلك، أن هذا التطور سيسمح لشركة ريفيان  بزيادة إنتاج سيارات Quad-Motor.

وأعلنت شركة صناعة السيارات ريفيان  أن عمليات تسليم المركبات الجديدة ذات المحركين R1، والتي من المفترض أن تشمل R1S SUV، ستبدأ في يونيو، مما ينهي الانتظار الطويل الذي كان على أصحاب الحجز المبكر تحمله.بالإضافة إلى ذلك، قامت ريفيان  للتو بإزعاج سيارتها R2 SUV الأصغر في Instagram Q & A، والتي تظهر كمقطع فيديو على YouTube في الأسفل في هذه المقالة.

-إعلانات-

ريفيان تلغي بعض التقنيات من سياراتها

واثناء الكشف عن شكل وحجم R2 SUV، تم في نفس الوقت  إلغاء ميزة تقنية تانك تيرن ، حيث كشف الرئيس التنفيذى لريفيان  RJسكارينج   أنه كان يفكر في دمج الميزة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، ولكن الشركة تراجعت عن ذلك بسبب القلق من أن يتمكن المالكون من استخدام النظام لتدمير الطبيعة، وهو ما يتعارض مع “الطريقة التي نتعامل بها مع احترام النظام البيئي.


 

أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد

مقارنة تنافسية بين سيارات أودى وبى إم دبليو(فيديو)


وقدم العديد من المنافسين أو من يعملون على انظمة مشابهه جدا لنظام ريفيان تانك تيرن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيارات الكهرباء السيارات الكهربائية الرئيس التنفيذي تصنيع السيارات الكهربائية تصنيع السيارات سيارات الكهرباء

مواد متعلقة

مقارنة تنافسية بين سيارات أودى وبى إم دبليو(فيديو)

بورش تستعرض مواصفات سيارات كايين الكهربائية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

الزمالك يرد على أنباء هروب أوسوريو

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موعد اعتمادها رسميا بالقاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنك المركزي

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

ارتفاع أسعار 10 أنواع من الأسماك اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف مفاتيح النجاة للإنسان وسر التوكل على الله

ما حكم حصول الزوج على راتب الزوجة للصرف على المنزل؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية