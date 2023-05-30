ريفيان تلغي بعض التقنيات من سياراتها R1T

طرحت شركة ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية، أول شاحنة ريفيان R1T ثنائية المحرك بقوة 600 حصان، كما تعد أول سيارة مزودة بوحدة القيادة الداخلية ” إندورا ” من ريفيان، والأهم من ذلك، أن هذا التطور سيسمح لشركة ريفيان بزيادة إنتاج سيارات Quad-Motor.

وأعلنت شركة صناعة السيارات ريفيان أن عمليات تسليم المركبات الجديدة ذات المحركين R1، والتي من المفترض أن تشمل R1S SUV، ستبدأ في يونيو، مما ينهي الانتظار الطويل الذي كان على أصحاب الحجز المبكر تحمله.بالإضافة إلى ذلك، قامت ريفيان للتو بإزعاج سيارتها R2 SUV الأصغر في Instagram Q & A، والتي تظهر كمقطع فيديو على YouTube في الأسفل في هذه المقالة.

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ريفيان تلغي بعض التقنيات من سياراتها

واثناء الكشف عن شكل وحجم R2 SUV، تم في نفس الوقت إلغاء ميزة تقنية تانك تيرن ، حيث كشف الرئيس التنفيذى لريفيان RJسكارينج أنه كان يفكر في دمج الميزة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، ولكن الشركة تراجعت عن ذلك بسبب القلق من أن يتمكن المالكون من استخدام النظام لتدمير الطبيعة، وهو ما يتعارض مع “الطريقة التي نتعامل بها مع احترام النظام البيئي.







وقدم العديد من المنافسين أو من يعملون على انظمة مشابهه جدا لنظام ريفيان تانك تيرن.