الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع شركة تركية ضخ استثمارات جديدة في مجال الجلود

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة مع إحدى كبريات الشركات التركية، فيتو

عقد المهندس أحمد سمير  وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة إسكافي القابضة التركية حيث استعرض اللقاء خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري في مجال  الجلود وإنتاج الجيلاتين الغذائى.

واكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والاجنبية العاملة في السوق المصري وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لافتًا الى الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في قطاع الجلود ولا سيما توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة وكذا مدينة الجلود بالروبيكي التي تمثل صرحًا كبيرًا للصناعة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية.

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الارتقاء بصناعة الجلود

واشار سمير الى حرص الدولة على الارتقاء بصناعة الجلود بهدف جعل مصر مركزًا استراتيجيًا لصناعة الجلود على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالى الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى.

ولفت الوزير إلى أن الشركة التركية تدرس حاليًا ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري من خلال إنشاء مصنع لانتاج الجيلاتين الغذائى وعدد من المواد الاخرى المستخلصة من الجلود باستثمارات تبلغ ٤٠ مليون دولار، وكذا تأهيل وتشغيل ٣ وحدات انتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي باستثمارات تبلغ 6 مليون دولار.

ومن جانبهم قال ممثلو شركة إسكافي القابضة التركية أن الشركة تعمل في مجال الجلود وإنتاج الجيلاتين والكولاجين وتمتلك 4 مصانع للجلود ومصنعين للجيلاتين وتستحوذ على 40% من السوق التركي حيث تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج لتقليل الفاقد وتعظيم الفائدة من المواد الخام.

 

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وأضاف مسؤولو الشركة أن مشروعات الشركة المستهدفة فى مصر تسهم فى توفير احتياجات السوق المصري من عدد من المنتجات المستخلصة من الجلود وكذا التصدير للأسواق الخارجية.

 

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احمد سمير وزير التجارة والصناعة الجلود قطاع الجلود صناعة الجلود إنتاج الجيلاتين الغذائى

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