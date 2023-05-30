الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

الكشف على 1478 مريضًا بقافلة علاجية بقرية اليوسيفية في الدقهلية

قافلة طبية في اليوسيفية
قافلة طبية في اليوسيفية بني عبيد بالدقهلية، فيتو

نظمت صحة الدقهلية قافلة طبية مجانية تمكنت من الكشف على  1478 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية اليوسيفية مركز بني عبيد. 

قافلة طبية في اليوسيفية بني عبيد بالدقهلية، فيتو


تأتي القوافل بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

قافلة طبية في اليوسيفية بني عبيد بالدقهلية، فيتو


ووجه الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية اليوسيفية مركز بني عبيد وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

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قافلة طبية في اليوسيفية بني عبيد بالدقهلية، فيتو


وتم توقيع الكشف على 1478 مريضًا. وضمت 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة: (  2أطفال، تنظيم أسرة، أنف وأذن - رمد - جراحة-  جلدية  ) و5 عيادات داخل الوحدة فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray
 

قافلة طبية في اليوسيفية بني عبيد بالدقهلية، فيتو

و جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 204، أطفال   175، جراحة  150  ، أنف وأذن   178، عظام   166، رمد  107، جلدية  158، أسنان 156، نسا وتنظيم أسرة 184 .

قافلة طبية في اليوسيفية بني عبيد بالدقهلية، فيتو


كما تم إجراء  319 تحليلًا مختلفًا  للمرضى، 61 حالة أشعة عادية  وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات  لـ 115 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 87 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  15 قرارًا  للعلاج على نفقة دولة.

قافلة طبية في اليوسيفية بني عبيد بالدقهلية، فيتو


من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية، و160 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الصحة بالمحافظة الدكتور شريف مكين أيمن مختار محافظ الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة مديرية الصحة بالمحافظة

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