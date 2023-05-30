الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

وزير البترول يفتتح توسعات حقل شمال جيسوم بخليج الزيت

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال الافتتاح، فيتو

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توسعات حقل شمال جيسوم الشمالى فى منطقة امتياز بتروجلف بخليج الزيت  بالصحراء الشرقية، والتى شهدت تطورًا وزيادة فى الإنتاج والاحتياطى، حيث قفز الحقل بإنتاج بتروجلف من 4 آلاف إلى 19 ألف برميل زيت يوميًا، وزاد الاحتياطى المؤكد من 118 مليون إلى حوالى 203 ملايين برميل خلال النصف الأول للعام الحالى 2023.

وأكد الوزير على أن التوسعات الجديدة وزيادة الإنتاح  تأتى كنتيجة مباشرة لاستراتيجية الوزارة فى زيادة وتعظيم إنتاج الثروة البترولية والإسراع بوضع المشروعات البترولية الجديدة على خريطة الإنتاج، من خلال الاستغلال الأمثل لما  يتوافر التسهيلات القائمة أو إضافة تسهيلات جديدة بمناطق الإنتاج البترولى القائمة فى ظل التعاون القائم والمستمر بين الكيانات البترولية العاملة.


وشدد الملا على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة فى إدارة الأعمال، لافتًا إلى أن استدامة العمليات والحفاظ على العاملين والمنشآت وتحقيق التوافق البيئى وخفض الانبعاثات أساسيات لا تحيد عنها استراتيجية عمل الوزارة، خاصة وأن ذلك يحقق عوائدًا اقتصادية وبيئية تضيف للقيمة الإنتاجية.

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شركة بتروجلف مصر

وأوضح المهندس عبدالوهاب المغاورى رئيس شركة بتروجلف مصر،  أنه بعد  اكتشاف خزان الحقل تم حفر بئر تقييمى بنجاح من المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبى للخزان وتم الإسراع فى الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة، كما تم حفر بئرين تقيميين آخرين من خلال المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبي لخزان رمال النخل وتم الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة وتم وضعهما علي الإنتاج بمعدل إنتاج يومى 7800 برميل يوميًا، وقد تم ترسية الأعمال المتكاملة لتسهيلات إنتاج الحقل على شركة خدمات البترول البحرية PMS  ، وشملت منصة بحرية لاستيعاب 5 آبار و2 خط بحرى بقطر 10 بوصة وطول5ر5 كم لربط شمال جيسوم الشمالى والمحطة جيسوم ستار ووحدة إنتاج بحرية متنقلة وفى نهاية ديسمبر 2022 تم الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل كما هو مخطط له  ، ومن يناير 2023 إلى أبريل 2023 تم ربط ثلاثة آبار على التسهيلات الجديدة وبدء الإنتاج ومن ثم تحقيق زيادة فى الإنتاج والاحتياطى، كما عرض رئيس الشركة خطط تنمية الحقل وزيادة إنتاج المنطقة.

افتتاح محطة معالجة مياه  الصرف الصناعى  الجديدة 

وأجرى الوزير جولة تفقدية بالحقل لمتابعة سير العمل والإنتاج، وافتتح خلالها محطة معالجة مياه الصرف الصناعى  ببتروجلف والتى نفذتها شركة مصر للصيانة "صان مصر" بطاقة 10 آلاف برميل مياه يوميًا وتكلفة 5ر3 مليون دولار والتى تحقق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى زيادة التوافق البيئى والكفاءة الاقتصادية فى إدارة المشروعات البترولية.

كما استمع الوزير إلى شرح من المهندس توفيق دياب رئيس شركة كايرون شريك بتروجلف مصر، حول موقف مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات والتى تحقق عوائدًا اقتصادية وبيئية، حيث استطاعت بتروجلف من خلال المشروع التجريبى الجديد  باستخدام تكنولوجيا العامل الحفاز، تخفيض الانبعاثات بواقع 2ر6 % خلال شهرين فقط من التشغيل، ومن المتوقع أن تحقق وفرًا فى تكلفة استهلاك الوقود خلال عامين تبلغ 2ر3 مليون دولار.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير  والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة والإنتاج المهندس أحمد مصطفى ومساعده  للسلامة والصحة المهنية المهندس جمال فتحى والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ورؤساء شركات بترول بلاعيم(بتروبل) والعامة وخالدة وعجيبة وبدر الدين وخليج السويس (جابكو) للبترول وسوكو وإنبى وبتروجت  ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

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