الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة، كيلو الكمثرى يسجل 70 جنيهًا والعنب بـ15 بالأسواق اليوم

أسعار الفاكهة،فيتو
أسعار الفاكهة،فيتو

شهد  سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوقًا للجملة في محيط القاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، تباينًا طفيفًا في أسعار الفاكهة، إذ ارتفع سعر التفاح البلدي مقابل انخفاض الشمام، فيما سجلت الكمثرى سعر 70 جنيهًا.

وفي السطور التالية «فيتو» تستعرض أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة:

تراوح سعر كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيهًا في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، خوخ بلدي عريشي من 7 إلى 17 جنيهًا، نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيهًا، الجوافة يتراوح من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، برتقال صيفي من 3.5 إلى 6 جنيهات، باباظ من 5 إلى 9 جنيهات، كيلو كريز بسعر 50 جنيهًا، جريب فروت بسعر من 7 إلى 15 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، كيوي بسعر 26 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

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واستقر سعر مانجو مستورد سوداني ليتراوح  من 40 إلى 70 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، فراولة من 7 إلى 10 جنيهات، سعر الكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات،  شمام من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره أمس، مانجو صديقة من 20 إلى 30 جنيهًا، أناناس بسعر 50 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، أفوكادو من 50 إلى 80 جنيهًا، جنزبيل بسعر من 40 إلى 70 جنيهًا.

ارتفاع أسعار التفاح في سوق العبور للجملة 

 أسعار التفاح والعنب، تراوح سعر تفاح مصري من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه، تفاح أمريكي من 20 إلى 35 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 15 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 15 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء،  وتراوح سعر بطيخ حتى وزن 10 كيلو بسعر من 32 إلى 40 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 8 كيلوات بسعر من 21 إلى 28 جنيهًا، بطيخ وزن حتى 6 كيلو بسعر من 12 إلى 18 جنيهًا.

15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو المشمش في سوق العبور اليوم

وعن أسعار المشمش والبرقوق في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، تراوح، مشمش عمار بسعر من 10 إلى 15 جنيهًا، مشمش فيومي من 9 إلى 13 جنيهًا، مشمش سويسي من 9 إلى 13 جنيهًا،  مشمش صحراوي بسعر من 10 إلى 15 جنيهًا، برقوق هوليو من 25 إلى 55 جنيهًا، برقوق سكري من 10 إلى 30 جنيهًا، برقوق ياباني بسعر من 10 إلى 20 جنيهًا، برقوق إنجليزي من 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم

وعن أسعار الموز في سوق العبور للجملة، تراوح سعر موز مغربي من 7 إلى 11  جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا، موز بيكو بسعر من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي بسعر من 5.5 إلى 7.5 جنيه.

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