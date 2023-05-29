الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع مشروعات مبادرة حياة كريمة في القنطرة شرق

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابعا بإجمالي عدد المشاريع ١٣٦ مشروعا.  

بدء فرش المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة في الإسماعيلية

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أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الواحد منسق مشروعات حياة كريمة بمجلس الوزراء ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومنسق مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية ومدير عام الإسكان بالمحافظة ورؤساء قرى الأبطال وجلبانة والسلام والتقدم. 

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جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد مركز التأهيل الاجتماعى 

وفي مستهل الجولة، تم تفقد مركز التأهيل الاجتماعي بمركز ومدينة القنطرة شرق حيث بلغت نسبة التنفيذ به ٩٥٪ وجاري تسليمه الشهر القادم، ومن ثم تجهيزه وتشغيله.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما شملت الجولة تفقد وزيارة مستشفى القنطرة شرق المركزي حيث تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى المستشفى وجاري البدء في تنفيذ العيادات الخارجية، وبلغت نسبة التنفيذ بالمستشفى ٨٥٪ على أن يتم تسليم المستشفى بشكل كامل خلال الشهر القادم. 

 

سرعة إنجاز الأعمال في مستشفى القنطرة شرق 

ومن جانبه أكد عصام على سرعة إنجاز الأعمال في مستشفى القنطرة شرق المركزي؛ حرصًا على أهالي المنطقة ومعاناتهم في تلقي الخدمات الطبية الطارئة والعاجلة.  

جانب من الجولة، فيتو

 

وخلال الجولة تم تفقد محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي والتي تقع في قرية التقدم حيث بلغ نسبة التنفيذ بها ٦٠٪.   

 

كما تم تفقد مجمع الخدمات الحكومية للمواطنين (المركز التكنولوجي) في قرية التقدم، حيث أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به وتسليمه وسيتم غدًا البدء في تجهيزه وفرشه ومن ثم انتقال موظفي الدولة لمباشرة مهام عملهم وتقديم الخدمات الحكومية لأهالي المنطقة وذلك يوم الأحد القادم.  

 

تفقد مبنى التضامن 

وخلال الجولة تم تفقد مبنى التضامن الاجتماعي (تنمية الأسرة) بقرية التقدم، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتم تسليمه وجاري العمل على تجهيزه وفرشه؛ من أجل العمل على تنمية الأسرة المصرية بالقرى والنجوع.  

 

كما تم تفقد موقف التقدم المتطور والبالغ مساحته ١٦٠٠ متر مربع ويتسع لحوالي ٦٥ سيارة تقريبًا وتم الانتهاء منه بالكامل.  

 

وفي نهاية الجولة، تم تفقد سوق التقدم والذي يبلغ مساحته الكلية ٣٢٠٠ متر مربع ويتسع لعدد حوالي ٨٠ باكية وبلغ نسبة التنفيذ به ٦٠٪.  

 

وقد شدد "عصام" على سرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات "حياة كريمة" في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.

 

 

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